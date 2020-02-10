Никакого выхода из кризиса мирового Православия сегодня нет, поскольку решения Константинополя по Украине носят не случайный, а системный характер, считает архипастырь РПЦЗ…

Один из наиболее активных и авторитетных архиереев Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Берлинский Марк призвал верующих и духовенство Русской Православной Церкви не надеяться, что Фанар изменит свою позицию по ситуации на Украине, поскольку решение Патриарха Варфоломея по признанию украинских раскольников выражают общий настрой фанарского епископата по отношению к Русской Церкви и носит не случайный, а системный характер, сообщает портал «Православная жизнь».

«Это однозначно системные действия. В РПЦЗ никогда не питали иллюзий на счёт Константинополя. Мы давно говорили, что их взгляды во многом неканоничны, но нас не слушали. А сегодня вся полнота Русской Православной Церкви признала, что небратские действия Константинополя сеют только вражду и вносят разделение», — заявил архипастырь, комментируя ситуацию в мировом Православии из-за признания Фанаром украинских раскольников.

По словам митрополита Марка, «многие годы негативные действия Фанара замалчивались, их выходки терпели». «Но сегодня уже нет смысла скрывать, что политика Константинополя — это политика разъединения. Они вносят смуту и раскол во Вселенское Православие. Сперва греки односторонне внесли правки в календарь в начале прошлого столетия. И с тех пор мы вместе с ними не отмечаем наши церковные праздники. Только несколько раз в году в Великий пост и на Пасху у нас пересекаются некоторые переходящие даты», — обратил внимание владыка Марк.

«Сегодня можно констатировать, что существует огромная разница и дистанция между точками зрения Константинопольского Патриархата и всех остальных Православных Поместных Церквей, которые никогда не признавали притязаний Фанара на его исключительность среди других Церквей. Соборная и Апостольская Церковь прошла через множество гонений, преследований и выстояла, потому что держалась традиционных православных диалогически соборных норм и канонов. Церковь Христова не должна служить инструментом в геополитических войнах. Ей следует во всех сложных и кризисных ситуациях вести открытый внутрицерковный диалог», — заявил владыка.

По мнению архипастыря, «признание новой псевдоцерковной структуры на Украине и выдача Патриархом Константинопольским томоса об её автономии — шаг, ведущий к страданиям и разногласиям, и эта ситуация создаёт проблему на долгие годы».

«Думаю, нынешний раскол рискует стать серьёзнее раскола 1054 года. Сейчас я не вижу какого-то конкретного выхода из этой ситуации, боюсь, исправить ничего нельзя, но всё, что от нас зависит по сохранению чистоты Православного учения, мы сделаем», — заключил митрополит Марк.

Русская линия