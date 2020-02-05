Настоятели незаконно перерегистрированных общин Украинской Православной Церкви из с. Ставница Летичевского района и с. Садов Луцкого района выиграли суды против Хмельницкой и Волынской областных государственных администраций, сообщает портал «Православная жизнь».

3 февраля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, обратив внимание на допущенные властью правонарушения, признал незаконным и отменил распоряжение Хмельницкой ОГА о регистрации устава религиозной общины Димитриевского храма села Ставница Летичевского района Хмельницкой епархии УПЦ в новой редакции в составе раскольнической «Православной церкви Украины».

Решение суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование — через 20 дней. По данным юриста общины, Хмельницкая ОГА подавать апелляцию не будет. Димитриевский храм с. Ставница пока остается закрытым, богослужения в нем не совершаются.

14 января 2020 года Волынский окружной административный суд удовлетворил иск настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Садов Луцкого района Волынской области протоиерея Владимира Мелеся к Волынской ОГА и Управлению культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА.

Суд признал противоправной бездеятельность Управления культуры относительно ненадлежащего рассмотрения запроса протоиерея Владимира Мелеся о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы общины УПЦ. Суд обязал Управление культуры рассмотреть запрос священника в порядке, определенном Законом Украины «О публичной информации».

Напомним, Казанский храм с. Садов был захвачен представителями ПЦУ в феврале 2019 года. Прибегая к нападкам и угрозам, раскольники стремятся изгнать семью клирика из церковного дома, где протоиерей Владимир Мелесь совершает богослужения.

Русская линия