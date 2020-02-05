3 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся традиционный вечер памяти протоиерея Василия Ермакова. Его открыл хор духовных чад батюшки под управлением Марины Бутто. Прозвучали песнопения «Се ныне» и «Воскресение Христово видевше», затем на сцену вышли ведущие — народная артистка России Нина Усатова и клирик храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище протоиерей Никита Бадмаев, сообщает «Вода живая».

«Только что прозвучало воскресное песнопение, напомнившее нам о Пасхе, о том, что Бог наш не Бог мертвых, а Бог живых. И что отец Василий сейчас, как всегда, с нами в этом зале и видит, как продолжают гореть любовью к нему наши сердца», — сказал отец Никита.

Нина Усатова подчеркнула, что происходящее — не концерт, а семейная встреча, здесь будут выступать и мастера искусств, и непрофессионалы, и дети. В дополнение отец Никита, начинавший как певчий Серафимовского храма, рассказал, что приходской хор батюшка собирал сам. В нем есть и оперные певцы, и любители. Отец Василий любил «свой хор», устраивал концерты в еще не переданном Морском соборе Кронштадта, в Сосновом Бору, в родном Болхове.

Делясь воспоминаниями, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной протоиерей Леонид Полетаев, бывший певчий Серафимовского храма, рассказал о проповедях отца Василия как о «слове, когда-то открывшем нам Бога». Позже приходилось слушать проповеди других священнослужителей, они говорили так, как их учили в семинарии, а у батюшки был «крик души, боль сердца — как будто он хотел докричаться до тех, кого не было в храме». В какой уголок России ни приедешь, всегда находятся люди, знавшие батюшку. Особое место — Болхов: во всех храмах есть его фотографии, книги, одна из улиц названа его именем, он почетный гражданин города.

Отец Леонид рассказал, как группа певчих Серафимовского храма, любящая проводить отпуск в Болхове, познакомилась с тогдашним правящим архиереем Орловской епархии митрополитом Антонием (Черемисовым). Владыка был назначен на Орловскую кафедру после смерти отца Василия, но слышал о нем, читал его книги. Он пригласил гостей на праздник Преображения Господня — петь на архиерейском богослужении. Владыка прислал участникам концерта видеообращение со словами: «Духовное просвещение было лозунгом отца Василия, он передавал людям тайны Неба. Я, как и он, считаю, что культура немыслима без святой православной веры».

Было показано архивное видео проповеди отца Василия.

«Ко мне как к священнику обращаются люди родной страны — это великая для меня радость, свидетельствующая о том, что я не напрасно прошел свой путь, — сказал батюшка. — Этот путь мог закончиться в одну миллисекунду на войне, в лагере, но Бог меня хранил явным образом, чтобы в послевоенное время я не забыл дорогу к храму. И сейчас смотрю на вас, внуков ваших умерших родителей. Благодарю Бога за то, что их учил и вижу, как не напрасны были мои труды. Вижу вас, дорогих внуков России, вижу, что вы, несмотря на прошлое, не поддались обману и пришли сюда, куда надо было вернуться народу русскому — в место радости, всеисцеляющей благодати телу и душе каждого православного христианина. Вы пришли поделиться этой радостью. Вы знаете мое прошлое и настоящее: у меня есть Церковь и вы, больше мне ничего не надо. Мы идем дорогой веры, молитвы, всецело полагаемся на помощь Божию. Бог дарует просимое каждому человеку по его вере, но вера не должна быть самонадеянной, а должна быть беспредельной. „Просите, и дастся вам, ищите, и обрящете“ (Лк. 11:9). Так я сам учу, так и сам прожил, легко и радостно, полагаясь на Бога. И в этот день я ощутил радость, молясь вместе с вами. Сердечно благодарю вас за то, что вы есть, ко мне приходите, что меня слушаете. И мне хотелось бы вам еще, родные, пожелать войти в XXI век — он будет трудным для души, ума, будет много обольщений, будут стараться отвлечь вас от храма, от великой радостной, но тернистой дороги, ведущей к вечности, — и так же крепко хранить веру, твердо идти за Христом, быть везде, на всяком месте исповедниками имени Божия и хранителями православия. Нас бьют, но они ничего не получат. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение! Спаси вас Бог, родные, за вашу любовь и чистое сердце».

Выступили и другие певчие хора Серафимовского храма, действующие и бывшие: солистка Михайловского театра Ирина Неклюдова, солист театра «Санкт-Петербург опера» Сергей Алещенко, Мария Лазурко, Мария Жмурина, диакон Владимир Гришин. Прозвучали русские и украинские народные песни, песни на испанском и итальянском языках, арии и дуэты из оперетт Имре Кальмана. Музыкальные вкусы отца Василия были разносторонними, о чем свидетельствует тетрадь, найденная его дочерью Ольгой. Он записывал туда слова понравившихся ему песен в 1950-е, когда был студентом. Ольга Васильевна передала тетрадь организаторам концерта, попросив, чтобы прозвучало что-то из нее. Мария Лазурко и ансамбль «Серебряные струны» исполнили украинскую песню «Солнце низенько».

Протоиерей Никита Бадмаев отметил, что примером отца Василия вдохновились многие молодые люди: поначалу они были его прихожанами, а потом стали священнослужителями. Среди них — клирик Тихвинского храма на улице Софьи Ковалевской протоиерей Анатолий Сысоев. Отец Анатолий поделился воспоминаниями о батюшке Василии. Большое влияние протоиерей Василий Ермаков в свое время оказал и на клирика Андреевского собора протоиерея Андрея Битюкова: в Серафимовский храм ходила его будущая супруга, и отец Андрей в течение четырех лет пел в приходском хоре. Отец Андрей не только рассказал о встречах с батюшкой, но и исполнил несколько произведений на волынке (вся семья отца Андрея увлекается культурой средневековой Западной Европы): христианский гимн «Amazing Grace» («О благодать»), написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном, шотландские и немецкие народные песни, а в завершение — песню «Крейсер «Варяг».

Многие священнослужители — духовные чада отца Василия поют в хоре духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Прославленный коллектив поющих священнослужителей под управлением Юрия Герасимова исполнил тропарь Пасхи, песни Георгия Свиридова на слова Сергея Есенина «О, Родина» (солист — иерей Антоний Малаховский), Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Беловежская пуща» (солист — Сергей Алещенко), Александра Морозова на стихи Николая Тряпкина «Кто с нами». Композиции были исполнены в сопровождении ансамбля «Кронверк-Брасс» под управлением Ильи Кузнецова, затем выступившего сольно.

Вечера памяти отца Василия невозможно представить без выступлений детей клириков Серафимовского храма. На этот раз они с помощью взрослых представили «Старинную драму «Два храбреца» о встрече мальчика Вани с зайцем. Роль Зайца исполнила Лиза Бадмаева, в образе Вани предстал Ваня Пархоменко.

Среди духовных чад батюшки было немало артистов, которые охотно выступают на вечерах его памяти. Заслуженная артистка России Мария Лаврова прочитала стихи Анны Ахматовой, рассказав, что батюшка сослужил на отпевании Ахматовой в Никольском соборе. Автор-исполнитель Ирина Скорик исполнила свою песню «Деревенька» и песню «Если б не было войны» (музыка Марка Минкова, слова Игоря Шаферана), посвятив ее грядущему 75-летию Великой Победы.

Продолжая военную тему, выступил председатель организации ветеранов-подводников капитан I ранга Николай Чесноков. Он поделился воспоминаниями о том, как батюшка рассказывал о войне, окормлял моряков-подводников, в том числе членов экипажа АПЛ «Курск». «Называться духовным чадом отца Василия — не привилегия, а ответственность», — подчеркнул он.

Николай Чесноков представил хор ветеранов ВМФ из Тосно «Всегда в строю». Они исполнили песни Евгения Жарковского на стихи Николая Букина «Прощайте, скалистые горы», Бориса Мокроусова на стихи Александра Жарова «Заветный камень», Виктора Плешака на слова Юрия Погорельского «Экипаж».

«Каждый прожитый год приближает нас к вечности, к встрече с отцом Василием, — сказал отец Никита. — С чем мы придем туда, как он посмотрит на нас, что скажем ему о нашей жизни? Мы благодарны Богу за каждый год, прожитый день, но особенно носим в сердце благодарность за встречу с батюшкой, память о его любви к нам — великом даре, который имел он от Бога. Мы приносим ему все, что можем. Он остается с нами, вдохновляет нас на творчество, на жизнь в Боге. Когда при подготовке вечера просматриваем видеозаписи проповедей, его слова звучат как сказанные оттуда нам сегодняшним».

Был показан отрывок из еще одной проповеди батюшки, где он говорил: «Слава Богу за то, что я учил ваших матерей и вы сейчас в храме Божием и понимаете, что такое Россия. Мы верим, что Господь всегда будет с нами».

Завершила концерт благодарственная молитва святителя Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим» на музыку Дмитрия Бортнянского в исполнении хора духовных чад батюшки.

Русская линия