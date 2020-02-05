Пётр Толстой: Нужно защитить российские семьи от законопроектов, направленных на вмешательство в их внутреннюю жизнь

Инициатива президента России Владимира Путина внести ряд изменений в Конституцию РФ породила активную общественную дискуссию в российском обществе о том, какие новые нормы и определения должны войти в состав основного закона Российского государства. И хотя Конституцию РФ россияне знаю очень плохо, и этот закон мало что меняет в их жизни, тем не менее, можно рассматривать эти изменения как некую лакмусовую бумажку, которая указывает куда продолжит свой путь Россия.

При этом следует признать, что среди заявлений по поводу новых поправок в Конституцию есть и вполне достойные и заслуживающие внимания предложения. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что в Конституцию необходимо ввести определение брака как союза мужчины и женщины, чтобы защитить российские семьи от законопроектов, подобных законопроекту «о семейном насилии», сообщает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, вице-спикер Думы снова озвучил свою идею и пояснил, что подобная норма в Конституции «создаст барьер для попыток прописать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ».

«Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы. И хочу напомнить, что Россия предлагала к этой конвенции свои поправки, но они были все отклонены. А теперь нам на уровне национального законодательства пытаются навязать закон, который нацелен не на сохранение семьи, а на её раскол с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО», — заявил политик.

Он отметил, что нужно закрепить в Конституции нерушимые и неприкосновенные вещи, такие как традиционный брак.

Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия вызвал острую критику в российском обществе. Против этого закона выступила Русская Православная Церковь и лично Святейший Патриарх Кирилл. Президент РФ Владимир Путин также отметил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

Русская линия