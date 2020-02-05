Лже-патриарх заявил, что не собирается слушаться Думенко, поскольку «это другая церковь», и он в ней не состоит…

Попытки представителей «ПЦУ» представить ситуацию таким образом, что лже-патриарх Филарет Денисенко якобы продолжает оставаться в этой структуре и вот-вот откажется от своих усилий по восстановлению «Киевского патриархата» полностью провалились. В ответ на решение синода «ПЦУ» о почислении его на покой и запрете совершать ему «хиротонии», Денисенко публично заявил, что не состоит в структуре Думенко, сообщает СПЖ.

Решения «Священного Синода» ПЦУ о запрете Филарету Денисенко совершать «хиротонии» и исключение его из состава «Синода» ПЦУ, не имеют никакой канонической или юридической силы, поскольку Денисенко — «предстоятель» другой «Церкви», сообщается на официальной странице «Киевского патриархата».

Пресс-служба УПЦ КП напомнила, что 20 июня 2019 года «Киевский патриархат» вышел из состава ПЦУ, а «патриарх» Филарет как глава УПЦ КП не может быть членом «Священного Синода» другой «церкви», то есть, ПЦУ.

Также стало известно, что об этом Филарет лично сообщил Епифанию в письме от 3 февраля 2020 года, накануне заседания «Священного Синода» ПЦУ, которое состоялось 4 февраля.

Кроме того, в «Киевском патриархате» отреагировали на запрет Денисенко совершать «епископские хиротонии». В частности, в УПЦ КП отметили, что подавляющее большинство «архиереев» ПЦУ получили «хиротонии» от Филарета Денисенко, когда Русская Православная Церковь запретила Денисенко «рукополагать епископов». Несмотря на это, Константинопольская, Александрийская и Элладская Церкви признали их. Так что в будущем признают и те, которые продолжает совершать Денисенко, уверены в «КП».

В «Киевском патриархате» особо подчеркнули, что любые решения ПЦУ относительно УПЦ КП или её главы Филарета Денисенко «не имеют канонической и юридической силы, поскольку это другая Церковь».

В настоящее время в составе УПЦ КП уже 10 «епископов». Последним, кто присоединился к Денисенко, стал вернувшийся из «ПЦУ» «епископ» Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет, о чем 3 февраля 2020 года сообщил официальный сайт «КП».

«Епископ Филарет, осознавая неуместность своего выхода из Киевского патриархата и пребывания в Православной Церкви Украины, обратился с просьбой к святейшему патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету о возвращении в состав Киевского патриархата вместе с вверенной ему Восточно-Молдавской епархией», — говорится в сообщении УПЦ КП.

На Украине постепенно, но уверенно, происходит процесс полного размежевания украинских раскольников между собой.

Русская линия