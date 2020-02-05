С инициативой переименовать площадь Ленина и установить вместо его идола памятник воеводе Семёну Сабурову выступили член Союза писателей России Святослав Иванов и профессор ВГУ Аркадий Минаков…

Общественность Воронежа вновь выступила с инициативой вернуть главной площади города её историческое название — Конная или Староконная и вместо памятника Ленину установить монумент основателю города, несправедливо забытому первому воронежскому воеводе Семёну Фёдоровичу Сабурову.

С такой инициативой 4 февраля 2020 года в ходе презентации сборника «Почва и крона» выступили его редактор-составитель профессор ВГУ Аркадий Минаков, литератор Геннадий Литвинцев и публицист, член Союза писателей России Святослав Иванов, сообщает ИА Regnum.

Один из очерков сборника посвящён первому воронежскому воеводе Семёну Сабурову, и, в частности, в нём говорится о том, что в Воронеже нет ни памятника, ни памятного знака в честь основателя города.

Предполагается, что памятник Ленину может быть перенесён на Советскую площадь.

О поддержке инициативы написал у себя в Facebook историк Юрий Лукин. Он является помощником председателя всероссийского движения «За Веру и Отечество» и действительным членом Российского Дворянского собрания, сообщает 4pera.com.

Лукин высоко оценил работу редакторов-составителей сборника, историка и профессора ВГУ Аркадия Минакова и литератора Геннадия Литвинцева, которым удалось пополнить местное краеведение рядом знаменитых имён, биографически связанных с Воронежским краем.

«Практический посыл книги в том, — сообщил Юрий Лукин, — чтобы извлечённая из-под спуда память верных сынов Отечества заиграла новыми красками: в памятниках и топонимике, ориентируя на избавление от революционных символов и архаизмов, будь то помпезные изваяния вождя мирового пролетариата или улицы в память интернациональных боевиков, пламенных экстремистов и разномастной советской номенклатуры, способствуя смещению акцентов на тысячелетнюю историю России».

На встрече в воронежском офисе «Родины» обсуждался опыт соседних регионов, в частности Белгорода, где власти сумели преодолеть политические фобии и в одну ночь с главной городской (Соборной) площади увезли Ильича на соседний бульвар, освободив место для знака Города воинской славы.

Первоначальное название нынешней площади Ленина в Воронеже — Конная. Как нетрудно догадаться, связано оно с тем, что там торговали лошадьми. В 1870—1880 годы торговля была перенесена в другое место, где теперь находится Комсомольский сквер. А площадь стала называться Староконной. В 1937-м году, после того как советские власти решили сделать её главной в городе, она была переименована в площадь 20-летия Октября. И только в 1956 году получила название в честь Ленина.

Русская линия