Епископ Пакрацкий Иоанн: То, что сотни тысяч черногорцев вышли на улицы в защиту своей Церкви, свидетельствует о том, что «Церковь Божия уже победила»

Епископ Пакрацкий и Славонский Иоанн в интервью телевидению Республики Сербской высоко оценил действия верующих Черногории, которые решительно выступили против антицерковного закона, принятого атеистическими властями страны, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

Подробно остановившись на тесной исторической взаимосвязи современной черногорской государственной идеологии с усташеством, иерарх подверг критике политику современных черногорских властей и принятый ими дискриминационный закон о свободе вероисповеданий, назвав его «тоталитарным законом, который практически сам себе и государству дает право оценивать, что принадлежит государству, а что может остаться Церкви».

Епископ Иоанн рассказал, как в 1991 году приехал в Черногорию, чтобы стать послушником — сначала в монастыре Савина, а год спустя в Цетиньской обители. Описывая ситуацию в Черногории, архипастырь вспомнил, что монашествующие в те годы «жили в страхе и терроре». Повествуя о сильных атеистических настроениях тех лет, иерарх поделился воспоминанием, что в храмах тогда были змеиные гнезда, а «по дороге в Острог, к святому Василию, стояла разрушенная церковь с лозунгами Иосипа Броз Тито». Архипастырь помнит, как народ «в 1991 году забрасывал камнями Цетиньский монастырь, где служилась Литургия, и камни падали на Тело и Кровь Христову».

Тем более величественным стало совершившееся за эти 30 лет духовное возрождение, что теперь народ «молится Богу, защищая свою Церковь, и сотни тысяч людей каждый день совершают многокилометровые молитвенные шествия». В Черногории, отметил иерарх, проснулось православное соборное народное сознание, и протестное движение против дискриминационного закона «не организовано ни митрополитом Амфилохием, ни епископом Иоанникием, а тем более кем-либо из Сербии или черногорской политической оппозиции».

Отвечая на вопрос репортёра о недавнем праздновании 800-летнего юбилея автокефалии Сербской Православной Церкви, архипастырь сказал: «То, что сейчас происходит в Черногории, — это и есть истинное прославление 800-летия автокефалии Сербской Церкви. Что может быть лучшим доказательством самостоятельности, чем этот народ, самосознание которого настолько высоко, что он вышел на улицы молитвой защищать свою Церковь?»

«Церковь Божия уже победила», — сказал епископ Иоанн о дальнейшем развитии ситуации, отметив также, что мужественная позиция Сербской Православной Церкви оказалась близка искренним верующим разного национального самоопределения и различных религиозных конфессий: «В колоннах, которые идут по Черногории, есть и те, которые считают себя сербами, и те, которые считают себя черногорцами. Участвуют и серьезные представители исламской общины, потому что они увидели здесь истинное и чистое; увидели, что люди вышли на защиту того, что исконно им принадлежит».

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