26 января 2020 года исполнилось 90 лет со дня смерти одного из самых непримиримых борцов с большевиками…

90 лет назад в Париже был похищен и затем убит советскими агентами участник трёх войн, один из лидеров русской эмиграции генерал Александр Павлович Кутепов (1882−1930). Чекисты напали на него прямо на улице средь бела дня. На протяжении десятилетий судьба генерала оставалась невыясненной, а точные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор.

А.П.Кутепов родился в 1882 году. Окончил Архангельскую гимназию и Петербургское пехотное юнкерское училище, из которого вышел в 85-й пехотный Выборгский полк. Во время Русско-японской войны 1904−1905 годов находился в действующей армии.

На фронт Первой мировой (Великой) войны Кутепов выступил командиром роты в Преображенском полку. Был награжден многими боевыми орденами, в том числе Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1917 г. он был уже командиром Лейб-Гвардии Преображенского полка.

После развала фронта, с декабря 1917 года Кутепов в Добровольческой армии, участник знаменитого 1-го Кубанского похода (командир 3-й роты 1-го офицерского полка). После гибели полковника Неженцева в бою под Екатеринодаром 30 марта 1918 года он был назначен командиром Корниловского ударного полка. 12 июня, в начале 2-го Кубанского похода, после гибели генерала С.Л.Маркова под станицей Шаблиевской, был назначен командующим 1-й дивизией, позднее командиром 1-й бригады 1-й дивизии.

После взятия Новороссийска Кутепов — Черноморский военный губернатор, «за боевые отличия» произведен в генерал-майоры. В мае 1919 года вступил в командование частями 1-го армейского корпуса в Донецком бассейне, в июне был произведен в генерал-лейтенанты. Летом и осенью 1919 года части генерала Кутепова находились на главном направлении: 1-й корпус с боями дошел до Орла. Это был наивысший успех белых на юге России за всю войну. После отступления белых в марте 1920 года прибыл с корпусом в Крым. Участвовал в боях в Северной Таврии. После разделения в сентябре Русской армии генерала П.Н.Врангеля на две армии был назначен командующим 1-й армией.

После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года был назначен помощником Главнокомандующего и командиром 1-го армейского корпуса в Галлиполи, произведен в генералы от инфантерии.

В декабре 1921 года вместе с частями 1-го армейского корпуса из Галлиполи прибыл в Болгарию. В ноябре 1922 года Кутепов был назначен помощником Главнокомандующего Русской армии. В марте 1924 года освобожден от этой должности в связи с переездом в Париж и переходом в распоряжение Великого князя Николая Николаевича.

В Париже Кутепов организовал и возглавил тайную работу против большевиков, оккупировавших Россию. 29 апреля 1928 года, после смерти генерала П.Н.Врангеля, Великий князь назначил его председателем Русского общевоинского союза. 26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже агентами советской разведки и скончался «от сердечного приступа» на советском корабле по пути в Новороссийск.

Русская линия