Поминальные богослужения по белому генералу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и многих других городах России…

26 января 2020 года, в день 100-летия трагической гибели одного из наиболее известных русских белых военачальников — генерала Владимира Оскаровича Каппеля, скончавшегося в 1920 году, во многих городах России помянули Георгиевского кавалера, отдавшего свою жизнь за свободу своего Отечества.

В 2006 году усилиями ИА «Белые воины» останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в Донском монастыре в Москве. В связи с этим главные мемориальные торжества в день памяти генерала Каппеля прошли в российской столице.

Весь день в минувшее воскресенье в Донской монастырь шли люди, чтобы почтить память Георгиевского кавалера. Многие несли с собой цветы, кадеты и казаки торжественно возложили к могиле генерала живые венки.

По завершении Божественной литургии в обители по благословению наместника Донского монастыря викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископа Бронницкого Фомы на могиле генерала при большом стечении народа была отслужена торжественная панихида. Богослужение совершил иеромонах Авраам (Павлов).

Особо поминали генерала Каппеля в этот день и во многих московских храмах. Сугубо молился об упокоении Георгиевского кавалера участник экспедиции по обнаружения его останков глава Патриаршей комиссии протоиерей Димитрий Смирнов, который совершил в воскресенье Божественную литургию в Благовещенском храме в Петровском парке.

Широкие мемориальные торжества прошли в день памяти генерала Каппеля в Тулуне Иркутской области, где, как известно, скончался Георгиевский кавалер. Казаки Енисейского, Забайкальского и Иркутского казачьих войск приняли участие в этот день в Божественной литургии в Покровском храме Тулуна, которую совершил настоятель протоиерей Валерий Мельничук.

После богослужения состоялась торжественная панихида по генералу Каппелю, а затем Крестный ход к месту его смерти — разъезду Утай, около станции Тулун близ города Нижнеудинска. В 2001 году по инициативе Иркутского казачьего войска на месте гибели Каппеля был установлен четырехметровый памятный крест. Здесь казаки и иркутское духовенство совершили панихиду.

Молились о генерале Каппеле и во многих других городах России. В Рязани Георгиевского кавалера помянул митрополит Рязанский и Шадринский Марк, который в своё время участвовал в погребении генерала в Москве. В Новочеркасске панихиду по Каппелю совершил духовник Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» протоиерей Георгий Сморкалов, в Санкт-Петербурге панихида была отслужена в храме Святой Троицы (храм Кулич и Пасха). Прошли богослужения в Томске, Иркутске, Ростове-на-Дону и т. д.

Россия широко отметила 100-летие со дня гибели генерала Владимира Каппеля, но и за границей также молились о генерале.

Русская линия