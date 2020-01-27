Бывший глава Синодального отдела скончался на 52-м году жизни на скамейке у храма святого Феодора Студита, где он был настоятелем…

26 января 2020 года, на 52-м году жизни, скоропостижно скончался настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерей Всеволод Чаплин, который в своё время возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и был ближайшим соратником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В воскресенье утром отец Всеволод отслужил Божественную литургию в храме Федора Студита и причастился Святых Христовых Таин. В этот день, по словам прихожан, он пребывал с добром расположении духа, и ближе к вечеру собирался домой. Однако, выйдя из храма, присел на скамеечку и отошёл ко Господу.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказали верующие.

В связи со скоропостижной кончиной настоятеля верующие и духовенство прихода начали сугубо молиться об упокоении отца Всеволода. О том, где будет похоронен священник и когда состоится его отпевание, будет сообщено позднее.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего протоиерея Всеволода и прости ему вся прегрешения его, вольная и не вольная, и даруй ему Царствие Небесное!

Отец Всеволод родился 31 марта 1968 г. в Москве. В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 г. — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

21 апреля 1991 г. рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 г. — в сан пресвитера.

С 1985 г. — сотрудник Издательского отдела, с 1990 г. — Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001—2009 гг. — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

В 1990—2000 гг. состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ), был сомодератором комиссии «Церковь и общество» КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.

В 1999 г. возведен в сан протоиерея. В 2009—2015 гг. — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2009—2016 гг. — настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах г. Москвы.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 11 февраля 2016 г. назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот г. Москвы.

Занимал должности председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, заместителя главы Всемирного русского народного собора. Входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. Был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

Русская линия