Известный православный священник и проповедник, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» по просьбе радиослушателей высказал своё личное отношение к вторжению Константинопольского Патриархата на Украину и к признанию тремя греческими Поместными Церквами украинских раскольников, сообщает Интерфакс.

По словам священника, Фанар пытается обвинить в расколе мирового Православия Русскую Православную Церковь, но они могут обмануть в этом плане только самих себя. «Пусть обвинят в чём угодно, Россия и так во всём виновата. Я, например, очень рад (случившемуся — ИФ), потому что Церковь очищается», — сказал отец Димитрия, имея в виду Украинскую Православную Церковь.

Что касается признания украинских раскольников Элладской и Александрийской Церквями, то в этом глава Патриаршей комиссии не видит ничего удивительного.

«Вот эти три Церкви, которые состоят из этнических греков, они безобразно, и я много раз этому был свидетель, относятся к России как таковой, — сказал отец Димитрий. — Например, первая их акция, которая меня просто поразила, это в тех местах, где был Император или русский Наследник, они сняли все медные доски на русском языке, которые свидетельствовали, что это место освящено посещением Царских особ».

Отец Димитрий также рассказал о рауте, на котором он как-то присутствовал, где один из архиереев Элладской Церкви начал речь со слов: «слава Богу, среди нас русских нет», и дальше половина выступления была направлена против России и Русской Церкви. «Потом хватились, что я-то здесь, ко мне подбежали — всё ли я понял, потому что он говорил по-английски, а я всё понял», — вспоминает священник.

Таким образом, среди греков очень развита особая ревность к русским, поскольку их Византийская империя пали под ударами турок, а на её место пришла Российская империя. И этого они русским до сих пор простить не могут.

«Наша Церковь — самая большая в мире, мы столько русской крови пролили! Мы их, можно сказать, освободили от османов — и что, где благодарность? — спросил священник. — И ещё дерзают утверждать, что придёт время, когда русские опять кровью польют, и Константинополь вернётся. Да никогда этого не будет! Все эти пророчества забудьте после такого отношения».

В заключение отец Димитрий высказал мнение, что безобразная «украинская история», к которой оказались причастны греческие иерархи рано или поздно им очень больно аукнется. «Я думаю, они чего-нибудь такого себе на голову дождутся. Бог ведь всё видит», — отметил отец Димитрий.

Русская линия