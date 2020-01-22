В Санкт-Петербурге городская общественность уже многие годы добивается того, чтобы чудом сохранившийся в советские годы памятник Императору Александру III работы Паоло Трубецкого был перенесён из тесного двора Русского музея в достойное этого шедевра место или же возвращён на своё историческое место на Знаменской площади (ныне площадь Восстания).

Однако, всякий раз инициативы общественников наталкиваются на стену непонимания петербургского чиновничества, которое и пальцем не хочет пошевелить, чтобы сохранить этот памятник для потомков.

На сей раз против инициативы переноса монумента, которую уже поддержали многие политики и общественные деятели России, выступил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, который заявил, что шедевру Трубецкому самое место во дворике Русского музея, сообщает «Петербургский дневник».

«Видимо, над городом витает дух Александра III, — решил сыронизировать Макаров. — Это далеко не первое предложение перенести куда-то памятник. Монумент стоит на своём месте — во дворе Мраморного дворца Русского музея. Возвращать его на площадь Восстания смысла нет».

Такой же точки зрения придерживается и председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он отметил, что планов переноса памятника в городе не было и нет.

Напомним, с инициативой восстановить памятник Императору Александру III в конце 2019 года выступил Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге.

«Это не только будет акт исторической справедливости, но и восстановление архитектурно-градостроительной среды в знаковом месте в самом центре Петербурга», — подчеркнул представитель Фонда Филипп Грибанов.

По словам руководителя АБ «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова, архитекторы убеждены, что памятник «держал» площадь. «Восстановление его на историческом месте — очень важная идея», — считает он. Все затраты на возвращение памятника Александру III на Знаменскую площадь и перенос стелы Фонд был готов взять на себя.

Однако, петербургские чиновники не хотят ничего делать.

Русская линия