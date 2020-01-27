24 января 2020 года президент США Дональд Трамп стал первым действующим американским президентом, который лично принял участие в «Марше за жизнь» и обратился к его участникам со словами поддержки, выступив таким образом против абортов, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Lifesitenews.

«Мы радуемся, что можем стоять здесь с вами, чтобы защищать право каждого ребёнка, рождённого и нерождённого, чтобы исполнить их дарованный Богом потенциал» — сказал президент США.

«Молодежь является сердцем „Марша за жизнь“, и именно ваше поколение делает Америку про-семейной, про-лайф нацией», — сказал президент, благодаря студентов за то, что они приехали на марш, а также про-лайф активистов, которые «обнимают матерей с заботой и сочувствием». «Вам придаёт силы молитва, а мотивирует чистая, не-эгоистичная любовь», — отметил Трамп.

«Все мы здесь сегодня понимаем вечную истину: каждый ребёнок является ценным и священным даром от Бога», — сказал Трамп. «Вместе мы должны лелеять и защищать святость и достоинство человеческой жизни. Когда мы держим на руках новорожденного ребёнка, то осознаём ту безграничную любовь, которую ребёнок приносит в семью», — подчеркнул президент США.

Трамп обсудил действия, совершённые им в течение первого срока, и заявил, что «нерождённые дети никогда не имели более сильного защитника в Белом Доме».

Президент США отметил, что движение за жизнь «получило ущемление религиозной свободы со стороны левых», и пообещал, что его администрация будет продолжать защищать свободу религии и религиозных организаций.

«Крайние левые работают над тем, чтобы уничтожить наше дарованное Богом право», — сказал президент США. «Они имеют ко мне претензии, я борюсь за вас», — подчеркнул американский лидер.

«Вместе с вами мы являемся голосом тех, кто не имеет голоса», — продолжил он. «Демократы заняли такую радикальную и экстремальную позицию, которую мы не видели в течение последних десятилетий по этому вопросу, поддерживая аборты на позднем сроке беременности и протестуя против обязательства оказывать медицинскую помощь новорожденным, выжившим в результате аборта», — отметил Трамп.

«Всем женщинам, которые здесь, я говорю: ваше посвящение держит всю нашу нацию, и мы благодарим вас за это», — сказал президент США. «Всем матерям, которые здесь, мы говорим: мы радуемся за вас и заявляем, что матери являются героинями. Каждый человек стоит того, чтобы его защищали, и мы знаем, что каждая человеческая душа является Божественной, а каждая человеческая жизнь — рожденная и нерождённая — создана по образу и подобию всемогущего Бога», — отметил Трамп.

«Мы не знаем, чего достигнут наши ещё нерожденные граждане, — продолжал президент США. — Но мы точно знаем: каждая жизнь приносит в этот мир любовь, каждый ребёнок приносит радость в семью. Каждый человек достоин того, чтобы её защищали».

Ранее президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш выражали поддержку «Марша за жизнь» только по телефону, но Дональд Трамп стал первым действующим президентом, который выступил с живой речью к участникам (хотя и дистанционно, из Белого Дома) в 2018 году. В этом году Трамп лично пришёл на «Марш за жизнь» и таким образом продемонстрировал свою поддержку делу защиты жизни младенцев.

Если вспомнить в связи с этим недавнее обращение президента России Владимира Путина к Совету Федерации, в котором он также уделил большое внимание семейной проблематике, приходится констатировать, что Путину до Трампа в этом плане ещё очень далеко. Ведь все годы, пока главой России является Владимир Путин, российские власти исправно выделяют финансирование на бесплатные аборты и категорически не хотят выводить аборты из системы ОМС.

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