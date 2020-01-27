Русская линия
Сводка новостей от 27 января 2020

В Западноевропейской Архиепископии избрали двух викарных архиереев
Новыми епископами Русского Экзархата в составе Московского Патриархата станут архимандрит Симеон (Коссек) и иеромонах Елисей (Жермен)…

Генеральная Ассамблея Русского Экзархата в Западной Европе (Московский Патриархат)24 января на Генеральной Ассамблее недавно возвратившейся в состав Русской Православной Церкви Архиепископии православных церквей русской традиции в Западной Европе были избраны два новых архиерея, сообщает Благовест-инфо.

Генеральная Ассамблея Архиепископии открылась 24 января в парижском Свято-Сергиевском православном институте. На открытии присутствовало 113 делегатов из 182, некоторые из них прибыли с опозданием. Эта ситуация объясняется забастовками на транспорте во Франции, пишет франкоязычный сайт Orthodoxie.com.

Архимандрит Симеон (Коссек) и иеромонах Елисей (Жермен)Председательствовал на собрании глава Архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето).

В голосовании приняли участие 132 делегата.

Собрание избрало двух викарных епископов — ими стали настоятель монастыря прп. Силуана архимандрит Симеон (Коссек) и иеромонах Елисей (Жермен). Первый получил 111 голосов, а второй — 121, сообщает сайт Parlons d’Orthodoxie.

С этим избранием положение Архиепископии православных церквей русской традиции в Западной Европе укрепилось, поскольку теперь она будет иметь несколько архиереев, каждый из которых в будущем может возглавить данную церковную область.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В России отметили 100-летие со дня гибели генерала Владимира Каппеля
Поминальные богослужения по белому генералу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и многих других городах России...

Отошёл ко Господу протоиерей Всеволод Чаплин
Бывший глава Синодального отдела скончался на 52-м году жизни на скамейке у храма святого Феодора Студита, где он был настоятелем...

«Бог всё видит»
Протоиерей Димитрий Смирнов высказал своё личное отношение к действиям Фанара на Украине...

В Западноевропейской Архиепископии избрали двух викарных архиереев
Новыми епископами Русского Экзархата в составе Московского Патриархата станут архимандрит Симеон (Коссек) и иеромонах Елисей (Жермен)...

Путину до Трампа ещё очень далеко
Трамп стал первым действующим президентом США, который лично принял участие в марше против абортов...

Чиновники Макаров и Ржаненков против Императора Александра III
Петербургские власти отказались поддержать инициативу переноса уникального памятника Императора Александра III работы Паоло Трубецкого в более достойное место...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день полного снятия ленинградской блокады, мы вспоминаем Крестовый поход (1907 г.) против революции...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика