24 января на Генеральной Ассамблее недавно возвратившейся в состав Русской Православной Церкви Архиепископии православных церквей русской традиции в Западной Европе были избраны два новых архиерея, сообщает Благовест-инфо.

Генеральная Ассамблея Архиепископии открылась 24 января в парижском Свято-Сергиевском православном институте. На открытии присутствовало 113 делегатов из 182, некоторые из них прибыли с опозданием. Эта ситуация объясняется забастовками на транспорте во Франции, пишет франкоязычный сайт Orthodoxie.com.

Председательствовал на собрании глава Архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето).

В голосовании приняли участие 132 делегата.

Собрание избрало двух викарных епископов — ими стали настоятель монастыря прп. Силуана архимандрит Симеон (Коссек) и иеромонах Елисей (Жермен). Первый получил 111 голосов, а второй — 121, сообщает сайт Parlons d’Orthodoxie.

С этим избранием положение Архиепископии православных церквей русской традиции в Западной Европе укрепилось, поскольку теперь она будет иметь несколько архиереев, каждый из которых в будущем может возглавить данную церковную область.

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