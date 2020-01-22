Панихида по жертвам расказачивания будет отслужена 24 января в казачьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле Москвы…

24 января 2020 года в 19:00 в Москве в казачьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле состоится панихида по казакам — жертвам трагического решения Советской власти о начале политики расказачивания, сообщает официальный сайт Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Богослужение возглавит председатель Синодального комитета митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении сотрудников Синодального комитета и казачьих духовников.

В заупокойном богослужении ожидается участие казачьих духовников, атаманов, казаков и казачек, представителей органов государственной власти и неравнодушных к истории Отечества людей.

24 января в России и за рубежом стало датой поминовения казаков и казачек, погибших во время гражданской войны 1917−1922 гг. В этот день православные всего мира молятся о безвинно убиенных казаках, погибших в годы массовых репрессий и во время вынужденной эмиграции.

Справка:

Великая драма всего народа после Октябрьского переворота 1917 года складывалась из больших и малых трагедий отдельных сословий, социальных слоев, групп, народностей. В этом ряду одно из центральных мест в российской истории занимает трагедия русского казачества и связанная с ним цепь событий, известных нам как «расказачивание».

Принятое 24 января 1919 г. Постановление Оргбюро ЦК РКП (б) нацеливало местные органы Советской власти на оказание доверия в казачьих областях только иногородним и требовало репрессий по отношению к вовлеченному в борьбу с большевиками казачеству. «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы..», — было изложено в циркулярном письме Оргбюро ЦК РКП (б) от 24 января 1919 года. Несмотря на его формальную отмену через 3 месяца, в регионах движение борьбы с казачество продолжило усиливаться. Подхватившие это распоряжение руководители были готовы идти еще дальше — через отмену лампас и упразднение станиц вплоть до самых крайних мер. Начался самый сложный период в отечественной истории, когда в годы братоубийственной гражданской войны значительная часть русского казачества была подвергнута жестоким репрессиям и изгнанию из России. По некоторым оценкам, от 500 тысяч до 2 миллионов казаков погибли, до 500 тысяч — вынуждено были эмигрировать.

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