Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает Афины как ключевого союзника в Средиземноморье…

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что считает Афины ключевым союзником и важнейшим игроком в Восточном Средиземноморье, а также на Балканах. Об этом говорится в письме главы Госдепа на имя премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxtimes.com.

Министр иностранных дел США высоко оценил подписание соглашения о сотрудничестве в области взаимной обороны между двумя странами и заявил, что данный договор «является поворотным моментом в укреплении партнерства в области безопасности между Грецией и США».

Майкл Помпео добавил также, что «обе стороны выстраивают гораздо более тесные стратегические отношения через MDCA».

По его мнению, Греция и США имеют превосходные отношения, которые президент США Дональд Трамп, во время недавнего визита греческого премьера в Вашингтон, охарактеризовал как «экстраординарные».

Помпео также отметил, что визит Мицотакиса в США «явился чётким подтверждением тесных связей и сотрудничества между нашими двумя странами».

Глава американской дипломатии добавил, что США внимательно следят за развитием событий на Балканах и твёрдо убеждены в том, что «те, кто интересуется Восточным Средиземноморьем, должны искать решения мирными средствами в соответствии со статьей 33 Устава Организации Объединенных Наций и воздерживаться от любых действий или заявлений, которые могут носить провокационный характер».

В заключение в письме говорится: «Нам нужна не эскалация напряженности в этом регионе, а откровенный диалог, который приведёт к результатам, обеспечивающим уважение международного права».

Всё это в полной мере объясняет последние действия Константинопольского Патриархата и Элладской Церкви в мировом Православии и их признание украинских раскольников.

Очевидно, что накануне украинской авантюры на Фанаре получили со стороны США заверения в своей безграничной поддержке и решили воспользоваться политической изоляцией России, чтобы установить в мировом Православии новые правила, которые провозглашают Константинопольского Патриарха «первым без равных».

Стоит сказать, что «украинская операция» для Фанара прошла не без проблем, однако здесь чувствуют поддержку США и полны решимости продолжить действовать в том же духе. Теперь взоры Патриарха Варфоломея направлены на Северную Македонию и Черногорию, и следует ожидать, что Фанар осуществит украинский сценарий и на канонической территории Сербского Патриархата.

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