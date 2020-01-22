В эстонском городе Йыхви начались работы по созданию бюста приснопамятному Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который, как известно, был уроженцем Таллина. Памятник будет установлен в 2020 году на территории Богоявленской церкви, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Rus.delfi.ee.

Установка бюста Патриарха Алексия II в Йыхви неслучайна — именно в Богоявленской церкви этого эстонского города с апреля 1950 по июль 1957 года служил настоятелем будущий 15-й Предстоятель Русской Православной Церкви.

Если проект удастся довести до конца, это будет второй памятник Святейшему Патриарху Алексию II на территории Эстонии. Первый монумент был открыт 8 сентября 2012 года в Таллине перед храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница». Площадь, на которой был установлен памятник, ранее также получила название в честь Предстоятеля.

В настоящее время над созданием второго памятника для Эстонии работает украинский скульптор Эльданиз Гурбанов. Эскиз сделал московский архитектор Александр Литвинов. Предполагаемая стоимость памятника — 50 тысяч евро.

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