|Сводка новостей от 22 января 2020
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Митрополит Волоколамский Иларион: Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха, но никогда не согласится с его попытками стать «восточным папой римским»
Россия смогла вернуть себе Александровское подворье на Святой Земле
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий отказался вести переговоры с черногорскими властями
США взяли Грецию под свою опеку
Ассамблея канонических православных епископов США просит Госдеп отреагировать на нарушение прав верующих в Черногории
Этот день в Русской истории