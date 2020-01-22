Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2020

Ассамблея канонических православных епископов США просит Госдеп отреагировать на нарушение прав верующих в Черногории
От лица американских епископов к госсекретарю обратился глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Елпидофор…

Архиепископ ЕлпидофорГлава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Елпидофор направил письмо государственному секретарю США Майку Помпео, выразив озабоченность правами православных верующих в Черногории в связи с недавним принятием в этой стране нового закона о религиозных объединениях, сообщает Благовест-инфо.

«Мы, православные христиане, беспокоимся за наших братьев и сестёр в Черногории, страдающих от нарушения их религиозной свободы», — говорится в документе, скан которого публикует сайт Orthodox Christianity. Письмо, датированное 16 января 2020 года, архиепископ Елпидофор написал от лица Ассамблеи канонических православных епископов США, председателем которой он является.

Черногорский закон о религиозных объединениях «похоже, может применяться для конфискации религиозных зданий, построенных до 1918 года и не имеющих формальных документов о собственности», — пишет американский иерарх. Эти меры «ставят под угрозу восемь веков духовного присутствия и культурное наследие» Православной Церкви в Черногории. «Я призываю вас защитить православных христиан Черногории от нарушений их прав человека и прав верующих», — обращается архиепископ Елпидофор к Майку Помпео.

Ассамблея канонических православных епископов США объединяет иерархов разных православных юрисдикций — Константинопольского и Антиохийского патриархатов, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской Церквей, Православной Церкви в Америке. Русская Православная Церковь в 2018 году приостановила своё участие во всех структурах и мероприятиях, где председательствуют представители Константинопольского Патриархата. Этот шаг был предпринят в ответ на признание Константинополем украинских раскольников.

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Ассамблея канонических православных епископов США просит Госдеп отреагировать на нарушение прав верующих в Черногории
От лица американских епископов к госсекретарю обратился глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Елпидофор...

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