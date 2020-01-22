Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) отказался вести переговоры с властями Черногории, которые ищут возможность остановить массовые протесты населения из-за принятого ими антицерковного закона по изъятию всех храмов Сербской Православной Церкви. Владыка заявил, что готов встретиться с чиновниками только после отмены дискриминационного закона, сообщает РИА Новости.

Десятки тысяч православных верующих в воскресенье участвовали в праздновании Богоявления и молебнах и шествиях по всей Черногории. Традиционные заплывы за крестом проходили не только в реках и озерах, но и в Адриатическом море. Крупнейший из них состоялся в центре Подгорицы, на месте впадения реки Рибницы в Морачу, близ остатков средневековой крепости сербской королевской династии Неманич.

Церковные торжества, которые включали в себя массовый заплыв за крестом и крещение около сотни взрослых и детей, возглавил владыка Амфилохий, который призвал руководство страны «креститься и быть со своим народом». Президент Мило Джуканович (который является некрещённым человеком) ранее в очередной раз упрекнул Сербскую Православную Церковь в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

«Если он это называет политическим собранием, тогда он не знает, что церковное, а что политическое, и это неудивительно, потому что сам не крещён. А то, что он призывает разговаривать о законе, то народ здесь сегодня сказал свое слово: это не закон, а беззаконие и отъём святынь», — заявил митрополит Амфилохий журналистам.

«Как нам разговаривать о лжи и несправедливости, стыде и позоре Черногории? Самое постыдное, что произошло в Черногории — этот закон. Не можем разговаривать об этом так, как он (президент Мило Джуканович) хочет», — подчеркнул сербский архиерей.

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