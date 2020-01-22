Глава ОВЦС заявили, что у Русской Православной Церкви нет цели стать первой в православном мире, как утверждают некоторые греческие архиереи…

Митрополит Волоколамский Иларион: Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха, но никогда не согласится с его попытками стать «восточным папой римским»

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отверг обвинения некоторых греческих иерархов, которые считают, что Русская Православная Церковь стремится стать первой в православном мире и потеснить таким образом Константинопольский Патриархат, сообщает Интерфакс.

«Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время звучали обвинения в том, что Русская Церковь будто бы отрицает за Константинопольским Патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений», — митрополит Иларион.

По словам владыки, Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха и об этом можно узнать из документа, принятого Св. Синодом в декабре 2013 года, который так и называется — «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви».

«Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной Церкви принадлежит Константинопольскому Патриарху, — отметил иерарх. — К слову говоря, Русская Церковь является одной из немногих Поместных Церквей, а может быть и единственной, которая признаёт первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус».

Напомнив, что первенство Константинополя Русской Церковью никогда не оспаривалось, митрополит Иларион в то же время заметил, что вопрос заключается в том, как понимать это первенство.

«Каноническая традиция и православная экклезиология усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года — Константинопольской Церкви, первенство чести. Первый в диптихе Предстоятель понимается как „первый среди равных“. Однако за последние сто лет в Константинопольском Патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства», — сказал митрополит Иларион.

По его мнению, наиболее ярко это учение представлено в известной статье митрополита Элпидофора (Ламбриниадиса) под названием «Первый без равных», которая была опубликована на официальном сайте Константинопольского Патриархата. В ней прямо утверждается, что Константинопольский Патриарх обладает исключительными властными полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных Предстоятелей.

«Разумеется, такое понимание „первенства“ константинопольской кафедры Русская Церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению на Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской Церковью», — резюмировал представитель РПЦ.

Ранее в стремлении занять первое место Константинопольского Патриарха в Православии Святейшего Патриарха Кирилла обвинил Предстоятель Кипрской Православной Церкви, который выразил недовольство тем, что Московский Патриархат разорвал евхаристическое общение с Фанаром из-за ситуации на Украине.

Русская линия