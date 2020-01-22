Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2020

Митрополит Волоколамский Иларион: Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха, но никогда не согласится с его попытками стать «восточным папой римским»
Глава ОВЦС заявили, что у Русской Православной Церкви нет цели стать первой в православном мире, как утверждают некоторые греческие архиереи…

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отверг обвинения некоторых греческих иерархов, которые считают, что Русская Православная Церковь стремится стать первой в православном мире и потеснить таким образом Константинопольский Патриархат, сообщает Интерфакс.

«Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время звучали обвинения в том, что Русская Церковь будто бы отрицает за Константинопольским Патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений», — митрополит Иларион.

По словам владыки, Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха и об этом можно узнать из документа, принятого Св. Синодом в декабре 2013 года, который так и называется — «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви».

«Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной Церкви принадлежит Константинопольскому Патриарху, — отметил иерарх. — К слову говоря, Русская Церковь является одной из немногих Поместных Церквей, а может быть и единственной, которая признаёт первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус».

Напомнив, что первенство Константинополя Русской Церковью никогда не оспаривалось, митрополит Иларион в то же время заметил, что вопрос заключается в том, как понимать это первенство.

«Каноническая традиция и православная экклезиология усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года — Константинопольской Церкви, первенство чести. Первый в диптихе Предстоятель понимается как „первый среди равных“. Однако за последние сто лет в Константинопольском Патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства», — сказал митрополит Иларион.

По его мнению, наиболее ярко это учение представлено в известной статье митрополита Элпидофора (Ламбриниадиса) под названием «Первый без равных», которая была опубликована на официальном сайте Константинопольского Патриархата. В ней прямо утверждается, что Константинопольский Патриарх обладает исключительными властными полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных Предстоятелей.

«Разумеется, такое понимание „первенства“ константинопольской кафедры Русская Церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению на Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской Церковью», — резюмировал представитель РПЦ.

Ранее в стремлении занять первое место Константинопольского Патриарха в Православии Святейшего Патриарха Кирилла обвинил Предстоятель Кипрской Православной Церкви, который выразил недовольство тем, что Московский Патриархат разорвал евхаристическое общение с Фанаром из-за ситуации на Украине.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Волоколамский Иларион: Русская Церковь признаёт первенство чести Константинопольского Патриарха, но никогда не согласится с его попытками стать «восточным папой римским»
Глава ОВЦС заявили, что у Русской Православной Церкви нет цели стать первой в православном мире, как утверждают некоторые греческие архиереи...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем события «кровавого воскресенья» 1905 года...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика