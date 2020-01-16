Тема демографического кризиса в России стала главной в послании Путина, однако от финансирования абортов он решил не отказываться…

Много слов о семье и демографии, ни слова об абортах и законе «о домашнем насилии»

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ожидаемо высоко оценил послание Президент РФ Владимира Путина Совету Федерации.

«Это послание было чрезвычайно сконцентрированным и насыщенным, и, конечно, в первую очередь многие обратили внимание на конкретику — на цифры, на те серьёзные и фундаментальные изменения, которые были обозначены для существования семьи. Но я бы хотел сказать, что при всём при этом сквозным мотивом там звучали такие слова, как «ценности», «достоинство», — заявил Легойда «Интерфаксу».

По его словам, сказав в начале послания о сбережении народа, президент назвал очень важным, чтобы в России было много людей, но также подчеркнул, что важны те ценности, ради которых будут жить эти люди. «И это для Церкви, конечно, важнейший момент, который соединяет материальное и нематериальное, то, что задает иерархию ценностей», — сказал Легойда.

Среди других важных аспектов он назвал то, что президент связал расцвет страны с благосостоянием граждан, «то есть человек вновь оказался в центре послания президента, но именно человек, ориентированный на традиционные ценности, это было видно в той части, где говорилось о семье». Кроме того, Легойда назвал принципиальным тот факт, что президент говорил об образовании как о единстве обучения и воспитания.

Подводя итог, представитель Церкви заявил, что «это было послание одновременно и государственного чиновника высочайшего уровня, и лидера нации, который оперирует фундаментальными ценностными категориями».

Впрочем, вряд ли можно согласиться с такой оценкой главы Синодального информационного отдела. Русская Православная Церковь и лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже много лет призывают российские власти отказаться от финансирования абортов и прекратить убивать детей. Однако, на эту тему Путин не сказал в своём послании ни слова. Это значит, что даже на фоне жесточайшего демографического кризиса российские власти продолжат оплачивать аборты. Но о каких тогда правах человека, ценностях и достоинстве можно говорить?

Очевидно, что Владимир Легойда в данном случае выдаёт желаемое за действительное.

Касаясь вопроса семьи, президент России предпочёл задобрить россиян деньгами и обрадовать повышением маткапитала, но не захотел заметить, что в российском обществе всё последнее время ведётся дискуссия о скандальном законе «о домашнем насилии». На эту тему Церковь также высказывалась, поскольку этот вопрос беспокоит миллионы российских граждан, однако президент предпочёл его также не заметить.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в Кремле надеются общими словами, а также деньгами решить демографический кризис, а в вопросах нравственности они ничего делать не собираются. В правительстве будут заменены одни чиновники на других, но идеология российской власти останется прежней, поскольку её определяет наш «лидер нации». Насколько эффективна эта идеология в вопросах демографии, мы уже видели на практике. Так что ничего хорошего послание президента РФ для традиционной русской семьи не предвещает.

Русская линия