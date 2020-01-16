Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация на Донбассе не может быть препятствием для нормализации отношений с Россией…

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным взаимоотношениям с Россией, несмотря на ситуацию на Донбассе, урегулирование которой «можно ждать долго». Об этом он рассказал во время короткого диалога с журналистом RFI и обозревателем «Новой газеты» после ежегодного обращения президента Франции к прессе 15 января, сообщает украинское издание «Европейская правда».

Отвечая на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с Россией, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений. «Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убеждённость», — сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией «архитектуру общей европейской безопасности», Макрон ответил: «Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго».

Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита, который прошёл в Париже 9 декабря, состоялся «исторический обмен» пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Судя по всему, именно последняя встреча «нормандской четвёрки» в Париже, а также недавний визит в Москву канцлерин Германии Ангелы Меркель, побудили Макрона сделать примирительные заявления в адрес Кремля. Париж не хочет быть вторым после Берлина, кто будет налаживать отношения с Россией.

Заявления Макрона вряд ли могут означать, что в ближайшее время ЕС отменит антироссийские санкции, однако они указывают, что период ухудшения отношений из-за событий на Украине стороны уже прошли. А это для России тоже неплохая новость.

Русская линия