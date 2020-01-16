Афины могут сорвать берлинские договорённости по Ливии, если ливийские власти не откажутся от договора о разграничении морских границ с Турцией…

Греция пригрозила наложить вето на политическое решение по Ливии, если требования Афин к Турции не будут выполнены, сообщил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис. Афины требуют отменить договор Турции и ливийского правительства национального согласия, в рамках которого речь идёт не только о военном сотрудничестве, но и о разграничении морских зон, сообщает газета «Взгляд».

Греция считает, что соглашение Анкары и ПНС нарушают суверенные права Греции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alpha.

В Берлине 19 января пройдёт конференций по урегулированию в Ливии. При этом Греция хотела присутствовать на конференции, но приглашение не получила.

В ответ Мицотакис пригрозил «наложить вето на политическое решение в Ливии, если соглашение с Турцией не будет отменено». Он заверил, что его страна «на саммите глав стран ЕС никогда не примет никакого политического решения по Ливии, которое не требует отмены этих меморандумов».

Греция считает, что у неё есть сильные союзники, а Турция изолирована. Однако, факт того, что немецкие власти не захотели видеть греков в Берлине во время переговоров по Ливии, свидетельствует о том, что немцы готовы проигнорировать интересы Греции в ходе урегулирования ливийского конфликта.

В то же время греческим демаршем уже воспользовался командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, воюющий с ливийским правительством национального согласия. Ливийский маршал, против войск которого турки уже отправили в Ливию своих военных, неожиданно прибыл в четверг с визитом в Грецию и нашёл здесь полную поддержку.

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