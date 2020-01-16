Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева, сообщает Интерфакс.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимирoвича председателем правительства РФ», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Сам Мишустин пообещал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. «Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», — заявил он.

Что касается взглядов нового премьера на дальнейшее развитие России, то в ходе общения с депутатами Михаил Мишустин назвал стабильной ситуацию в российской экономике, сообщает ТАСС. «У нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4%, это очевидно», — заявил он.

По его словам, первое, что необходимо делать, — «это серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления».

Мишустин заявил, что «самое важное — снять барьеры для бизнеса» и сократить издержки для него. По его словам, эти вопросы он планирует рассмотреть с первых же дней.

При этом новый премьер исключил введение послаблений по НДФЛ, но пообещал адресную помощь для малоимущих россиян.

Мишустин не поддержал предложение о прогрессивной шкале налогообложения. Он напомнил, что в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума. «У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому: большей прозрачностью и большей ответственностью», — заявил Мишустин.

Среди приоритетов своей работы он назвал нацпроекты и цифровую экономику. «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — уверен он.

На встрече с депутатами Мишустин также выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики.

Он также намерен провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации.

Мишустин выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Русская линия