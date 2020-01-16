Русская линия
Сводка новостей от 16 января 2020

Кипрский Архиепископ Хризостом получил благодарность от Фанара
Патриарх Константинопольский Варфоломей поблагодарил Кипрского Архиепископа за отказ ехать на совещание Предстоятелей в Иордании…

Архиепископ Кипрский Хризостом14 января 2020 года Патриарх Константинопольский Варфоломей поздравил Архиепископа Кипрской Православной Церкви Хризостома II с тем, что тот первым выступил против инициативы Патриарха Иерусалимского Феофила ІІІ созвать Совет Предстоятелей поместных Церквей, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Vimaorthodoxias».

Константинопольский Патриарх также выказал беспокойство по поводу здоровья главы Кипрской Церкви и пожелал последнему скорейшего выздоровления. Первоиерархи договорились находиться на связи для решения важных православных вопросов.

Глава Фанара считает, что Совет Предстоятелей никак не может служить единству Православия, поскольку на нём будет отсутствовать первый по Диптиху, то есть он сам. Патриарх Варфоломей также потребовал, чтобы Иерусалимский Патриарх перестал настаивать на созыве Совета.

Если Предстоятели Поместных Церквей подчинятся этим требованиям, то глава Фанара лишь укрепится в мысли о том, что он имеет особые и исключительные права руководить всем православным миром.

По понятным причинам, греческие иерархи склоняются к тому, чтобы поддержать Константинопольского Патриарха. Однако, фактическое признание ими Патриарха Варфоломея «восточным папой Римским» ни к чему хорошему привести не может и лишь породит новые конфликты среди Поместных Церквей. Тем более, что нынешний глава Фанара идёт на такие конфликты с особенной лёгкостью.

Русская линия

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Кипрский Архиепископ Хризостом получил благодарность от Фанара
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