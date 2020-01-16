Русская линия
Сводка новостей от 16 января 2020

Американские военные были потрясены ракетным ударом Ирана
При обстреле военных баз в Ираке 11 американских военных получили сотрясение головного мозга…

Карта ИранаЕдинственно, чего смогли достичь иранские военные, совершив в качестве «страшной мести» за убийство генерала Сулеймани ракетную атаку на американские военные базы в Ираке, это серьёзно потрясти американских военных. Причём это потрясение было настолько сильным, что около десятка из них теперь поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».

Данный факт подтвердило Центральное командование США, сообщает РИА Новости, уточнив, что речь идёт об 11 «потрясённых» американских военных.

Чуть раньше об этом написало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах. Также сообщалось, что пострадавших от греха подальше эвакуировали в госпитали в Кувейте и Германии, где им точно уже не угрожают иранские ракеты.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — заявил РИА Новости представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Ранее руководители Ирана пообещали американским военным «страшную месть» за убийство генерала Сулеймани, но в итоге эта месть вылилась лишь в головную боль для ряда американских военных. Конечно, такой исход дела для этих 11 бедолаг оказался неприятным, но Дональда Трампа он точно лишь обрадовал.

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Американские военные были потрясены ракетным ударом Ирана
При обстреле военных баз в Ираке 11 американских военных получили сотрясение головного мозга...

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