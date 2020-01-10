14 декабря 2019 года Конгрегация по вопросам католического образования выступила спонсором рождественского концерта в зале имени Павла VI в Ватикане. Папа Франциск выступил на концерте с заранее написанной короткой речью. Среди присутствующих было около 5 тысяч человек, и все они приняли участие в языческом обряде, который произошёл прямо во время концерта, сообщает портал Gloria. tv.

Во время мероприятия на сцену вывели латиноамериканку, которая предложила всем присутствующим принять участие в «катехизации» языческого идола Пачамамы, с которым ранее уже случился скандал в Католической церкви. Она попросила присутствующих скрестить руки на груди, чтобы почувствовать мощную энергию, пояснив, что мы чувствуем не только «своё сердце», но и «сердце матушки-земли».

Пока все молчали и улыбаясь, скрещивали руки, она пояснила, что это «дух», который «позволяет нам слышать послание матушки-земли». Она добавила, что «для коренных жителей матушка-земля или Hicha Guaia — это всё, что есть в этом мире». Имя Гуайа используется в качестве синонима Пачамамы. Женщина заявила, что она «даёт еду, священную воду и целебные растения», поэтому требует принесения в жертву «плаценту и первого волоса каждого человека».

Кардиналы и католические епископы, которые во множестве присутствовали во время «катехизации», чётко следовали указаниям этой дамы и ни один из них не возмутился тем, что происходит. Таким образом, все они, улыбаясь, приняли участие в языческом обряде.

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