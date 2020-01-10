Русская линия
Сводка новостей от 10 января 2020

Абхазия осталась без президента
В признанной Россией Абхазской республике вспыхнули массовые протесты с требованием отставки Рауля Хаджимба…

Республика АбхазияПризнав независимость Абхазии и Южной Осетии, российские власти возложили на себя серьёзную ответственность за то, что происходит в данных государствах, и надо сказать, что события в указанных республиках постоянно огорчают Кремль, который вынужден уделять большое внимание данному региону.

Вот и на сей раз в Абхазии неожиданно вспыхнули массовые акции протеста. Что стало их, сидя в Москве понять очень сложно — российские СМИ практически не уделяют никакого внимания ситуации в данном регионе и достоверной информации очень немного.

Известно лишь, что 9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» (Возрождение) призвала президента Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность её граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, сообщает Интерфакс.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявлял, что остаётся на своем посту вопреки требованиям об отставке.

И вот сегодня кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

Таким образом, Абхазия официально осталась без президента.

Русская линия

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