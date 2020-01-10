В Топонимической комиссии города на Неве напомнили, что уже несколько раз выступали с инициативой вернуть Северной столице исторические названия, однако исполнительные власти почему-то медлят…

Власти Санкт-Петербурга до сих пор не подписали постановление о возвращении Советским улицам их исторического названия Рождественские, хотя Топонимическая комиссия города уже несколько раз выступала с подобного рода инициативой. Об этом напомнил член комиссии Алексей Ерофеев, сообщает Интерфакс.

«Решение комиссии носит рекомендательный характер, а губернатор его подписывает или не подписывает в силу определенных причин. С Советскими история уже долго тянется, поэтому, чтобы Беглов подписал, вероятно, нужно будет ещё раз голосовать за Рождественские улицы», — заявил Ерофеев.

«Я за всех говорить не буду, но, в принципе, когда уже три или четыре раза принимается решение комиссии сделать их Рождественскими, а дальше это никуда не идёт, уже, что называется, интерес пропадает. Поэтому будет ли этот вопрос ещё раз подниматься, я, честно говоря, не знаю», — добавил член Топонимической комиссии, посетовав на бездействие исполнительной власти.

По его словам, первым шагов в возвращении городу исторических топонимов может стать вариант с появлением Рождественской площади у храма Рождества Христова на Песках, расположенного на 6-й Советской.

«Возможно, сейчас, когда открылся храм Рождества Христова на Песках, площадь, на которой он стоит — есть такое мнение — можно назвать Рождественской, а храму присвоить адрес, например, Рождественская площадь, 1. Площадь не имеет никакого названия и никогда не имела. Такой вариант есть. Он отчасти, может быть, компромиссный: может, он и даст толчок к возвращению Рождественских, а может, это затормозит. Трудно забегать вперед, но, в принципе, этот вариант мне представляется разумным», — отметил Ерофеев.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала переименовать Советские улицы в Рождественские, а улицу Восстания — в Знаменскую. Губернатор Георгий Полтавченко поддержал инициативу, но постановление почему-то так и не подписал. Новый градоначальник Александр Беглов пока вообще не касался этой темы и своего мнения не высказывал. Но есть надежда, что рано или поздно городу на Неве всё же вернут его исторические топонимы.

Русская линия