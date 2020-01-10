В ответ на отказ российских властей снизить цены на нефть до внутрироссийских Александр Лукашенко ввёл 50% экологический налог на транзит нефти…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который так и не убедил Владимира Путина снизить цены на российскую нефть, предпринял отчаянную попытку исправить эту ситуацию и свои указом ввёл 50-ти процентный налог на транзит нефтепродуктов через Белоруссию.

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в комментарии.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, сообщает Интерфакс.

Таким образом, Минск пытается отказать давление на Москву и принудить её пойти на уступки. Однако, эксперты сходятся во мнении, что данные действия могут в перспективе лишь окончательно подорвать экономику Белоруссии. Очевидно, что в Кремле ответят на эти действия белорусских властей тем, что будут сокращать транзит нефти через Белоруссию до максимума, и в конечном итоге Лукашенко может остаться у разбитого корыта.

Для Запада белорусский президент чужой, Китай даёт Минску кредиты на драконовских условиях, а Россия устала терпеть все выходки Лукашенко, предоставляя при этом Белоруссии кредиты и топливо по низким ценам, ничего не получая взамен. В Кремле от белорусского лидера требуют серьёзных уступок на пути интеграции России и Белоруссии или же других политических решений. Но Лукашенко всё ещё надеется решить свои проблемы при помощи старых, давно известных приёмов.

Русская линия