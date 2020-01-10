Многотысячный Крестный ход в поддержку верующих Сербской Православной Церкви в Черногории прошёл по улицам Белграда вечером 8 января 2020 года. Колонну возглавили представители сербского духовенства, глава администрации президента Сербии Никола Селакович, министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, глава Канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине страны Марко Джурич, сообщает ТАСС.

С рождественскими песнопениями участники шествия проследовали от улицы Теразие к главному храму сербской столицы — собору святого Саввы. Верующие несли распятия, хоругви, иконы и большой транспарант «Пришло время правды Божией!». Возле храма был отслужен молебен, который совершил епископ Ремесианский Стефан.

«Мы собрались здесь в поддержку идеи, что каждый свободный человек может жить и воспитывать своих детей в своих убеждениях. Давайте вместе покажем наше единство. Надеемся, что наши братья в Черногории будут достаточно мудрыми, чтобы защитить свои права», — сказал епископ Стефан.

Молитвенная акция в Белграде прошла по призыву Сербской Православной Церкви «в поддержку многострадального народа в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях». Мероприятие было приурочено к вступлению в силу недавно принятого в Черногории закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Массовые акции протеста против данного закона в последние дни проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской. Закон предусматривает, что всё недвижимое имущество Сербской Православной Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдет в собственность Черногорского государства, власти которого намерены передать его раскольникам.

Русская линия