Прах соратника Наполеона, обнаруженный под Смоленском, будет перенесён в Париж весной 2020 года…

Останки генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженные на территории Королевского бастиона в Смоленске во время археологической экспедиции, планируется перезахоронить в Доме инвалидов в Париже весной 2020 года. На церемонию перезахоронения французская сторона пригласила Президента РФ Владимира Путина, сообщает официальный сайт РВИО со ссылкой на ТАСС.

Процедуру переноса останков ближайшего друга Наполеона инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, французский лидер пригласил на торжественную церемонию перезахоронения в Доме инвалидов Владимира Путина. Идея с возвращением останков генерала Гюдена получила развитие после встречи Макрона и Путина на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Останки, принадлежащие генералу Гюдену, погибшему в августе 1812 года, были обнаружены участниками российско-французской археологической экспедиции летом 2019 года. Установить точную принадлежность останков удалось при помощи двух независимых ДНК-экспертиз, проведённых специалистами из России и Франции.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция проходила в Смоленске в 2019 году под патронажем франко-российского форума «Трианонский диалог», основанного по инициативе президентов России и Франции. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

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