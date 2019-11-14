В Интернете появилась петиция против «кощунственных и суеверных действий» папы Римского Франциска, допущенных им на октябрьском заседании Синода Римско-католической церкви по проблемам Амазонии, подписи под которой уже оставили свыше 100 представителей католического духовенства и светских учёных, сообщает Интерфакс.

Авторы петиции призывают главу Ватикана «публично и однозначно покаяться в этих объективно тяжких грехах и всех публичных преступлениях, совершенных им против Бога и истинной религии».

В документе указаны шесть главных «святотатств», которые были совершены папой на «амазонском» Синоде. Среди них — присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме (церемония проводилась в Ватиканских садах, «оскверняя тем самым окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра»).

Кроме того, как говорится в петиции, папа Франциск принял участие в акте идолопоклонства, благословив идола. Изображение Пачамамы разместили перед главным алтарём собора Святого Петра, а затем процессией перенесли в зал Синода, причём глава Ватикана, произнеся молитвы, присоединился к процессии.

Когда деревянные статуэтки идола были вынесены возмущёнными католиками из церкви Святой Марии и брошены в Тибр, папа извинился за это, и в церкви установили другой деревянный образ Пачамамы. Наконец, во время заключительной мессы Синода он принял чашу, использованную в идолопоклоннической церемонии, и поставил её на алтарь.

В петиции также упомянут «Документ о человеческом братстве», подписанный папой Франциском и имамом египетской мечети Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом в феврале, где было сказано, что «все религии созданы по воле Бога».

«Мы почтительно просим всех епископов Католической церкви предложить братское исправление папе Франциску за эти скандалы и предупредить их паству, что, согласно богооткровенному учению католической веры, они рискуют навлечь на себя вечное проклятие, если последуют его примеру в оскорблении первой заповеди», — говорится в петиции.

Статуэтки были подарены прихожанкой папе Франциску во время церемонии высадки деревьев накануне Синода по проблемам Амазонии. По мнению женщины, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, разместившее снимки подарка в Интернете, пометило их как изображения богини Пачамамы — южноамериканского языческого идола. Впрочем, если посмотреть на фото этой статуэтки, то становится очевидным, что речь никак не может идти об изображении Девы Марии.

Русская линия