Митрополит Фокидский Феоктист сослужил с украинскими раскольниками и заявил, что отныне не будет принимать у себя в епархии представителей УПЦ, так как теперь они для него раскольники…

Удивительно, как быстро некоторые греческие архиереи готовы менять свою позицию по таким важным вопросам, как церковный раскол и те, кто его учинил. Так, митрополит Фокидский Феоктист не только принял у себя украинских раскольников Драбинко и Шостацкого, но и заявил, что теперь не пустит в свою епархию архиереев Украинской Православной Церкви, которые оказались признать Епифания Думенко своим Предстоятелем.

Таким образом, после того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вступил в общение с теми, кого сам не так давно называл схизматиками, «упразднил» Украинскую Православную Церковь с её 12 тысячами приходами и «лишил» кафедры Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия, ряд греческих архиереев решили также последовать за ним и перевернуть в своём сознании всё с ног на голову.

Духовенство и миряне Русской и Украинской Церкви, не признающие предоставленную Константинопольским Патриархом Варфоломеем автокефалию «ПЦУ», больше не будут приниматься в Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви, заявил митрополит Фокидский Феоктист (Клукинас) 14 ноября во время литургии в монастыре святых Серафима Саровского и Августина Иппонийского, сообщает СПЖ.

В сообщении митрополии утверждается, что «после решения нашего Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви и ее признания Священным Синодом Элладской Православной Церкви во главе с архиепископом Иеронимом Православная Церковь Украины является каноничной и не раскольнической».

Согласно сообщению, 14 ноября митрополит Фокидский Феоктист вместе с архимандритом Нектарием (Мулациотисом) «под звон колоколов» приняли делегацию «ПЦУ» в монастыре святых Серафима Саровского и Августина Иппонийского. Судя по опубликованным фотографиям, «иерархи» новообразованной церковной структуры совершили там богослужение.

«Русское духовенство и миряне, которые не признают автокефалию, предоставленную Вселенским Патриархом Варфоломеем Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Киевским Епифанием, больше не будут приниматься в пределах Святой Митрополии Фокиды. Тем более, что эта автокефалия была признана Архиерейским Собором ЭПЦ во главе с архиепископом Иеронимом», — заявил греческий митрополит во время богослужения.

Впрочем, вряд ли стоит обращать большое внимание на заявления таких греческих архиереев, как митрополит Феоктист. Дело в том, что сегодня такие люди могут говорить одно, а завтра скажут совсем другое, противоположное первому. 30 лет для них одни были раскольниками, а другие — братьями, а теперь — всё в точности до наоборот.

Такие метания некоторых греческих архиереев вполне понятны и объяснимы: в таких людях больше идеологии, чем веры, а идеология, как известно, вещь переменчивая. Вот и вынуждены они метаться то в одну, то в другую сторону. При этом никакой правды и достоинства в этих метаниях нет и быть не может.

Русская линия