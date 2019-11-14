Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2019

Сегодня — так, завтра — в точности до наоборот
Митрополит Фокидский Феоктист сослужил с украинскими раскольниками и заявил, что отныне не будет принимать у себя в епархии представителей УПЦ, так как теперь они для него раскольники…

Митрополит Фокидский Феоктист принимает украинских раскольниковУдивительно, как быстро некоторые греческие архиереи готовы менять свою позицию по таким важным вопросам, как церковный раскол и те, кто его учинил. Так, митрополит Фокидский Феоктист не только принял у себя украинских раскольников Драбинко и Шостацкого, но и заявил, что теперь не пустит в свою епархию архиереев Украинской Православной Церкви, которые оказались признать Епифания Думенко своим Предстоятелем.

Таким образом, после того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вступил в общение с теми, кого сам не так давно называл схизматиками, «упразднил» Украинскую Православную Церковь с её 12 тысячами приходами и «лишил» кафедры Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия, ряд греческих архиереев решили также последовать за ним и перевернуть в своём сознании всё с ног на голову.

Духовенство и миряне Русской и Украинской Церкви, не признающие предоставленную Константинопольским Патриархом Варфоломеем автокефалию «ПЦУ», больше не будут приниматься в Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви, заявил митрополит Фокидский Феоктист (Клукинас) 14 ноября во время литургии в монастыре святых Серафима Саровского и Августина Иппонийского, сообщает СПЖ.

В сообщении митрополии утверждается, что «после решения нашего Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви и ее признания Священным Синодом Элладской Православной Церкви во главе с архиепископом Иеронимом Православная Церковь Украины является каноничной и не раскольнической».

Согласно сообщению, 14 ноября митрополит Фокидский Феоктист вместе с архимандритом Нектарием (Мулациотисом) «под звон колоколов» приняли делегацию «ПЦУ» в монастыре святых Серафима Саровского и Августина Иппонийского. Судя по опубликованным фотографиям, «иерархи» новообразованной церковной структуры совершили там богослужение.

«Русское духовенство и миряне, которые не признают автокефалию, предоставленную Вселенским Патриархом Варфоломеем Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Киевским Епифанием, больше не будут приниматься в пределах Святой Митрополии Фокиды. Тем более, что эта автокефалия была признана Архиерейским Собором ЭПЦ во главе с архиепископом Иеронимом», — заявил греческий митрополит во время богослужения.

Впрочем, вряд ли стоит обращать большое внимание на заявления таких греческих архиереев, как митрополит Феоктист. Дело в том, что сегодня такие люди могут говорить одно, а завтра скажут совсем другое, противоположное первому. 30 лет для них одни были раскольниками, а другие — братьями, а теперь — всё в точности до наоборот.

Такие метания некоторых греческих архиереев вполне понятны и объяснимы: в таких людях больше идеологии, чем веры, а идеология, как известно, вещь переменчивая. Вот и вынуждены они метаться то в одну, то в другую сторону. При этом никакой правды и достоинства в этих метаниях нет и быть не может.

Русская линия

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Сегодня — так, завтра — в точности до наоборот
Митрополит Фокидский Феоктист сослужил с украинскими раскольниками и заявил, что отныне не будет принимать у себя в епархии представителей УПЦ, так как теперь они для него раскольники...

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