Надежды на то, что данная дискуссия приведёт к каким-либо положительным результатам, практически нет…

Руководство международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) обсудит 14 ноября в Афинах последствия грузинского инцидента и проблему церковного раскола на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента МАП, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

Затрагивая проблему церковного раскола на Украине, глава комитета отметил его опасность для культурных и политических отношений европейских стран, подчеркнув, что участникам ассамблеи «предстоит серьезный разговор» на эту тему.

«Нас чрезвычайно беспокоит непрекращающийся произвол на Украине, где ежедневно нарушаются права верующих, происходит захват храмов, украинскими судами выносятся соответствующие решения, оказывается давление на священнослужителей, что является отступлением Украины от международных обязательств по невмешательству в дела религиозных общин, — сказал он. — В этой связи в рамках международного секретариата при участии спикера парламента Греции Константиноса Тасуласа мы совместно с представителями всех стран — членов МАП заявляем о необходимости локализации раскола».

Впрочем, надеяться на то, что греческие члены Ассамблеи согласятся с позицией российских делегатов, не приходится. Очевидно, что никакого конструктивного разговора по украинскому вопросу в ходе заседания не получится. Более того, после признания Элладской Церковью украинских раскольников возникает вопрос, как далее будет существовать данная организация, ведь идея «семьи православных народов» была серьёзно подорвана действиями Фанара, Афин и Александрии.

Как известно, МАП была создана в 1993 году именно по инициативе парламента Греции. Наряду с этой страной лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. На сегодняшний день Ассамблея Православия объединяет делегации из 27 государств. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

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