Конституционный суд РФ постановил, что собственника земельного участка и дома нельзя штрафовать за предоставление их религиозным организациям и проведение там богослужений, так как это отвечает духовным интересам граждан и имеет особое значение для малочисленных религиозных общин. При этом нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым, сообщает ТАСС.

«Важно, чтобы жилище не утрачивало своего режима. Если там продолжают жить люди и какая-то часть жилого помещения предоставляется религиозной организации, то это не будет влиять на оценку как неправомерного поведения, а также на привлечение к административной ответственности. <…> Помещение должно предоставляться для проведения конкретного мероприятия, помещение при этом должно оставаться жилым», — сказала журналистам судья КС РФ Людмила Жаркова.

Согласно оглашенному постановлению, собственник земли вправе предоставлять участок и дом для регистрации религиозной организации. При этом использование частного жилья для культового или административного помещения религиозной организации не допускается, если дом приобретает явные признаки храма и уже не используется как жилое помещение. При этом, как отметила Жаркова, сам факт регистрации религиозной организации по адресу дома ещё не говорит о том, что он используется постоянно для проведения богослужений.

Таким образом, КС РФ встал на сторону жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая была оштрафована Росреестром на 10 тысяч рублей за «нецелевое использование участка», поскольку представила свой дом для собраний секты адвентистов. Обжаловать штраф в судах общей юрисдикции в Ростовской области ей не удалось, и она обратилась в Конституционный суд, который принял её аргументы и постановил пересмотреть это дело.

В данном случае стоит обратить внимание, что Русская Православная Церковь ранее неоднократно указывала на опасность тоталитарных сект для душевного и духовного здоровья россиян, однако эти призывы никогда не были направлены на ограничение религиозной свободы в России. Если кто-то хочет молиться дома и при этом не мешает окружающим, то совершенно не понятно, почему власти должны его за это наказывать.

Конечно, в данном конкретном случае речь идёт о сектантах, однако завтра может оказаться, что и православным верующим в России (как ныне на Украине) придётся молиться по домам. И тогда это решение коснётся напрямую и православных. Тем более, что наша ещё совсем недавняя история хорошо знает, что значит закрытые храмы. Поэтому памятуя безбожные советские годы, нельзя не приветствовать нынешнее решение Конституционного суда РФ.

И последнее. В наше время нередко представители российского светского общества, чиновничества и так называемого «журфака» требуют от «церковников», чтобы они «не лезли к ним в постель». В этой ситуации церковным людям будет вполне уместно указать им в ответ, чтобы они (со своими нехристианскими понятиями о законах и нравственности) не лезли в наши храмы и не указывали верующим кому, где и когда молиться.

Русская линия