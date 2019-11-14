Украина, слава Богу, смогла избавиться от имён большевиков в своей топонимике и памятников Ленину на своих площадях, однако, на смену этим памятникам и названиям украинские власти предложили не менее одиозные имена и фигуры, в числе которых присутствуют откровенные пособники фашистов и люди, запятнавшие себя ни в чём неповинной кровью.

На данный факт обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который в последние годы был весьма сдержан в своих оценках и старался не комментировать политических решений украинских властей. Однако, и его терпению пришёл конец, когда власти Киева переименовали ряд улиц в честь полицаев, служивших фашистам.

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады: в Киеве улица названа в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко — нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС», — написал Долинский в среду на своей странице в Фейсбуке, сообщает Интерфакс.

При этом он заявил, что Павленко — организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии, «на его руках кровь десятков тысяч невинных людей».

Кроме того, киевские депутаты переименовали улицу в честь другого нацистского коллаборанта — активиста ОУН (запрещена в РФ) Нила Хасевича, отметил общественный деятель. «Этот ровенский художник боролся с евреями, рисуя на них антисемитские карикатуры в нацистской газете в то время, когда его коллеги по ОУН убивали 25 тысяч евреев. Позднее в УПА (запрещена в РФ) он принимал участие в организации массовых убийствах поляков», — написал Долинский.

«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв Холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали!» — заявил глава еврейского комитета.

Русская линия