Шведская розничная торговая сеть Rusta выпустила рождественские украшения без крестов, чтобы их покупали не только христиане, но и мусульмане…

В социальных сетях шведской розничной сети Rusta появились изображения рождественских украшений в виде церкви без венчающего её креста, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ИА Regnum.

В электронных письмах, рассылаемых службой поддержки клиентов компании, сообщается, что в Rusta намеренно убрали кресты с целью адаптировать рождественские украшения для клиентов-мусульман и представителей других религиозных конфессий.

Представители розничной сети заявили, что они осведомлены о том, что некоторые покупатели выразили недовольство такими мерами, но сообщили, что деньги и заработок для них важнее, и поэтому они решили «снять крест», чтобы «приспособиться к большему количеству клиентов».

Что ж, вряд ли можно было ожидать чего-то иного от торгашей, главной ценностью которых является даже не столько толерантность, сколько стремление заработать, как можно больше денег. Шведы из Rusta просто решили, что продадут больше товаров, если откажутся от креста Христова.

Так поступали в своей жизни уже миллионы человек, отказываясь от Христа ради сиюминутного богатства и славы сего мира. В этом плане действия представителей Rusta не несут за собой ничего нового.

Нам же остаётся лишний раз вспоминать слова Христа: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6:24).

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