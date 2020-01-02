Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II оставил без ответа приглашение на Совет Предстоятелей, которое получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание Romfea.

«Я посчитал разумным не отвечать. Я не считал это серьёзным поступком. Я не рассматривал это с тех пор, как получил этот вопрос от друга моего Патриарха», — прокомментировал своё решение Архиепископ Хризостом III.

По мнению Предстоятеля Кипрской Церкви, Всеправославный Совет Предстоятелей имеет право созывать «только Вселенский Патриарх, никто другой».

Таким образом, Архиепископ Кипрский Хрисзостом фактически встал на сторону Фанара в ситуации по Украине.

О том, что Предстоятель Кипрской Православной Церкви в сложившейся ситуации более сочувствует Патриарху Варфоломею, чем УПЦ и Московскому Патриархату, стало ясно после того, как он начал публично отчитывать Патриарха Кирилла за учинение раскола и кипрских архиереев за то, что те организовали на Кипре монашескую конференцию, в которой приняли участие представители Русской Православной Церкви.

Позднее Кипрский Архиепископ заявил, что в своё время уговаривал Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия потребовать от Патриарха Московского Кирилла автокефалии, и таким образом возглавить единую с раскольниками «ПЦУ». Данные требования на тот момент полностью соответствовали планам Фанара и Кипр был их прямым проводником. Так что нейтральная позиция Кипрской Церкви — на самом деле лишь некоторое одолжение Москве, а сам Кипрский Предстоятель склонен к оправданию действий Константинопольского Патриархата на Украине.

Ожидать в этих условиях, что он примет приглашение прибыть на Совещание Предстоятелей в Иордании, было бы несколько наивно. Если бы не принципиальная позиция целого ряда авторитетных кипрских архипастырей, которые категорический отказываются вступать в общение с нераскаянными раскольниками и самосвятами с Украины, Кипрская Церковь давно бы признала «ПЦУ».

Русская линия