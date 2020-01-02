Секретарь Св. Синода Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в пространном интервью сербскому изданию «Печать» заявил, что Сербская Православная Церковь не признает особых прав Константинопольского Патриархата, хотя и продолжает считать его «первым среди равных», сообщает греческое издание «Ромфея».

Комментируя кризис мирового Православия, владыка указал, что он был спровоцирован действиями Константинополя на Украине и выразил надежду, что «это не продлится долго». При этом епископ Ириней указал, что официальная позиция Сербской Православной Церкви по этому вопросу широко известна, и она заключается в том, чтобы соборным разумом разрешить кризис в мировом Православии и на Украине.

Представитель Сербского Патриархата отметил, что в Белграде «с любовью и благодарностью» помнят, что «именно Константинопольская мученическая Церковь озарила нас светом Евангелия Христова, что через Святую Гору мы обрели Растко Неманича как Святого Савву, и что через восемь веков после него, мы получили автокефалию».

«Мы признаём все привилегии Вселенского Патриархата, которые находятся в согласии с многовековым каноническим порядком Православной Церкви и её экклезиологией. Однако мы не признаём написанные впоследствии „особые права, полномочия и привилегии“, которые выходят за рамки церковных канонов».

В заключение владыка Ириней отметил, что глава Фанара, к сожалению, поддался искушению стать восточным папой Римским, чего не может принять всеправославная полнота. «Православная Церковь организована по соборному принципу, а не на изолированном, абсолютном первенстве, которое демонстрирует искушение папством», — отметил архипастырь.

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