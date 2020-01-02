Епископ Бачский Ириней: Константинопольский Патриарх — первый среди равных, но никак ни папа Римский
Секретарь Св. Синода Сербской Православной Церкви заявил, что Сербский Патриархат не признаёт особых прав Фанара…
Секретарь Св. Синода Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в пространном интервью сербскому изданию «Печать» заявил, что Сербская Православная Церковь не признает особых прав Константинопольского Патриархата, хотя и продолжает считать его «первым среди равных», сообщает греческое издание «Ромфея».
Комментируя кризис мирового Православия, владыка указал, что он был спровоцирован действиями Константинополя на Украине и выразил надежду, что «это не продлится долго». При этом епископ Ириней указал, что официальная позиция Сербской Православной Церкви по этому вопросу широко известна, и она заключается в том, чтобы соборным разумом разрешить кризис в мировом Православии и на Украине.
Представитель Сербского Патриархата отметил, что в Белграде «с любовью и благодарностью» помнят, что «именно Константинопольская мученическая Церковь озарила нас светом Евангелия Христова, что через Святую Гору мы обрели Растко Неманича как Святого Савву, и что через восемь веков после него, мы получили автокефалию».
«Мы признаём все привилегии Вселенского Патриархата, которые находятся в согласии с многовековым каноническим порядком Православной Церкви и её экклезиологией. Однако мы не признаём написанные впоследствии „особые права, полномочия и привилегии“, которые выходят за рамки церковных канонов».
В заключение владыка Ириней отметил, что глава Фанара, к сожалению, поддался искушению стать восточным папой Римским, чего не может принять всеправославная полнота. «Православная Церковь организована по соборному принципу, а не на изолированном, абсолютном первенстве, которое демонстрирует искушение папством», — отметил архипастырь.
Епископ Бачский Ириней: Константинопольский Патриарх — первый среди равных, но никак ни папа Римский Секретарь Св. Синода Сербской Православной Церкви заявил, что Сербский Патриархат не признаёт особых прав Фанара...