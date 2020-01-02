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Сводка новостей от 2 января 2020

Ирак важнее
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан…

Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк Помпео в самый последний момент отменил свой вояж на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщает газета «Взгляд».

30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. При этом некоторые эксперты объяснили последнюю череду скандальных заявлений Лукашенко ожидаемым визитом госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию. Однако в итоге глава Минска просчитался.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», — приводит текст заявления Госдепа США ТАСС.

По словам Ортэгус, «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждёт этого визита».

Впрочем, для всех теперь очевидно, на каком счету вышеперечисленные страны находятся в США. Ирак и ситуация на Ближнем Востоке для Вашингтона гораздо важнее, чем-то, что происходит в странах СНГ, а также на Кипре.

Русская линия

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