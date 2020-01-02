Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Иерусалимский Феофил III обеспокоен ситуацией, которая сложилась в Черногории после принятия черногорским парламентом антицерковного закона. Об этом сообщил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович), которому Предстоятель Иерусалимской Церкви написал письмо, передаёт СПЖ.

«Патриарх Иерусалимский Феофил III посылает благословение Святой Церкви Иерусалима, Матери-Церкви всех Церквей, нашей Церкви, Митрополиту Черногории и всем верующим, выражая свою обеспокоенность событиями в Черногории, обещая, что они отправят кого-нибудь помолиться здесь с нами и таким образом свидетельствуют о нашем единстве со Святой Церковью Иерусалима, к которой мы принадлежим», — заявил владыка Амфилохий на сайте Черногорско-Приморской Митрополии СПЦ.

Архипастырь напомнил, что Православная Церковь рождена в Иерусалиме, где Господь наш Иисус Христос претерпел Крестные страдания, умер и воскрес из мертвых.

«Мы — Церковь, рождённая в Священном Городе Иерусалиме, в Храме Воскресения. Месте, где Господь был похоронен и воскрес из мёртвых. Поэтому тайна Распятия и Воскресения Христа соединяет нас с Матерью-Церковью всех Церквей и со всеми святыми душами Божьими на протяжении веков, которые мы служим Господу», — подчеркнул иерарх Сербской Церкви.

Ранее Константинопольский Патриарх Варфоломей также прокомментировал происходящее в Черногории. Он заявил, что Фанар любит Сербскую Православную Церковь так, как мать любит своих детей. При этом тех сербских архиереев, которые заявляют об ответственности Фанара за происходящее в Черногории из-за вторжения на Украину, он назвал неблагодарными.

Глава Константинопольского Патриархата пообещал, что не даст автокефалию черногорским раскольникам, и заверил: он полностью поддерживает митрополита Амфилохия.

Русская линия