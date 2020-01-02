Власти прибалтийских государств серьёзно напуганы тем, что Россия при власти Владимира Путина может попытаться захватить их территории и требуют от НАТО, чтобы союзники предприняли всевозможные меры, чтобы этого не случилось. Им буквально каждый день чудится, что российские танки вот-вот перейдут границу.

При этом прибалты ведут такую неразумную и агрессивную по отношению к Кремлю политику, что кажется, что они не боятся захвата, а чают его, делая всё возможное, чтобы подвигнуть Москву принять ответные меры и вступить в прибалтийские страны.

Финляндия, к примеру, ведёт совсем иную по отношению к России политику, и никому не приходит в голову, что Москва и Хельсинки начнут враждовать.

Почему же Эстония, Латвия и Литва откровенно провоцируют Кремль? Объяснить такое поведение с точки зрения интересов самих этих государств невозможно. Не могут же прибалты, действительно, добиваться того, чтобы все их страхи осуществились. Тем не менее, они продолжают трястись и в то же время делать по отношению к Кремлю агрессивные заявления.

Так, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, обращаясь к согражданам под Новый год, не нашёл ничего лучшего, как заявить о территориальных претензиях к России. По словам политика, заключённый между Советской Россией и Эстонской республикой мирный договор 1920 года «всё ещё в реестре ООН», сообщает Газета.Ru.

Эстонский спикер напомнил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, заключенного между Советской Россией и властями Эстонской республики и установившего границу между двумя странами.

«После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех её проявлениях, включая государственную границу», — подчеркнул Пыллуаас.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу.

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс пограничного согласования остался незавершённым. В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел Эстонии и РФ всё же подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, но пока что этого не произошло.

Москва дает понять, что ратификация договора произойдёт, когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в бывшей советской республике.

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво. «У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

К чему могут привести такие заявления, всем понятно. Когда одно государство объявляет о территориальных претензиях к другому, то речь может идти о скором начале войны. Впрочем, в Москве стараются не обращать внимание на провокационные заявление прибалтов, и есть надежда, что эстонские власти рано или поздно успокоятся.

Русская линия