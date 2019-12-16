Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом в интервью кипрской газете «Политис» в резкой форме раскритиковал митрополитов Лимассольского, Киккского и Тамасосского, которые выступили с критикой в адрес Фанара, а также обвинил в учинении раскола в мировом Православии не Константинопольского Патриарха Варфоломея, а Святейшего Патриарха Кирилла, сообщает СПЖ.

«Во время заседания Синода я сказал, что мы будем занимать нейтральную позицию, ни в пользу Москвы, ни в пользу Константинополя, — подчеркнул Архиепископ. — Я хочу, чтобы мы оставались нейтральными, чтобы иметь возможность помочь. Им обоим (Патриарху Варфоломею и Патриарху Кириллу — РЛ) нужна помощь. Они эгоистичны и едва ли смогут сами помириться. <…> Поэтому я всем клирикам сказал не выступать с заявлениями. Сидите смирно, потому что заявления, которые касаются Церкви, которая бессмертна, в случае их ошибочности останутся навсегда. <…> Зря выступали и митрополит Киккский, и митрополит Тамасосский, и митрополит Лимассольский. Братья, ну сидите смирно. Раз Синод принял решение, уважайте его».

«Хотя Святейший Синод был созван и принял решение по вопросу украинской автокефалии оставаться нейтральными, теперь они (кипрский митрополиты — РЛ) организуют конференцию с русскими и говорят на конференции, занимая позицию против Вселенского Патриархата. Это просто невероятно. Ну что ж, Священный Синод уже принял решение. Уважайте это решение. Они даже не стыдятся этого. Самое простое — наказать и сделать им выговор», — заявил Предстоятель Кипрской Церкви.

При этом Архиепископ Кипрский Хризостом обвинил в учинении раскола в мировом Православии не Константинопольского Патриарха Варфоломея, который признал украинских раскольников, а Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назвав его действиям неприемлемыми, поскольку он отказался поминать Патриарха Варфоломея, Архиепископа Афинского и Патриарха Александрийского.

«Он прислал людей, чтобы сказать мне, что он хочет, чтобы я был рядом с ним. И я ответил: „я не поддерживаю то, что вы делаете“. Мы перестаём поминать только тех, кто отступает от православной веры, и я спрашиваю вас: „разве Вселенский Патриарх, Архиепископ Афинский и Патриарх Александрийский еретики, чтобы вы перестали их поминать?“. Это просто невозможно. Вы имеете право жаловаться, что они не должны действовать таким образом. У вас есть право не соглашаться, говорить, что они неправы. Да, вы имеете право так говорить. А как на счёт того, чтобы прекратить поминать их или сослужить им? Мы только с еретиками не сотрудничаем. Ваше поведение неприемлемо», — заявил Архиепископ Хризостом.

«Всё идёт к расколу. А раскол — это величайший грех. Я этого не понимаю. Он (Патриарх Кирилл) хочет быть первым. Я сказал ему, что ты никогда не будешь первым. За последние 17 веков Константинопольский Патриарх был установлен как первый среди всех восточно-православных Предстоятелей. Точка. Мы не должны закрывать на это глаза. Вы должны это понять. Но эгоизм не даёт ему ясно видеть», — сказал Предстоятель Кипрской Церкви.

Таким образом, становится совершенно ясно, что Архиепископ Кипрский Хризостом очень близок к тому, чтобы признать украинских раскольников, и хотя Предстоятель Кипрской Церкви заявляет о своей нейтральной позиции, на самом деле он всецело разделяет действия Константинопольского Патриархата, которого по сути уже признал «восточным папой Римским». Единственно, что беспокоит Кипрского Архиепископа, это позиция целого ряда авторитетных кипрских архипастырей, которые выступают категорически против признания раскольников. Это, по всей видимости, и сдерживает владыку Хризостома, и вызывает у него такое неподдельное раздражение.

Русская линия