Русская линия
Сводка новостей от 16 декабря 2019

Маткапитал можно будет получить быстрее, но доступнее он не станет
Предлагаемые изменения позволят сократить срок выдачи пособия с 30 дней до 12. Однако потратить его можно будет по-прежнему строго на определённые цели…

Материнский (семейный) капиталМинтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки проверки представленных гражданами документов и сроки выдачи средств из маткапитала. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

«Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги», — говорится в пояснительной записке к документу.

В действующем законодательстве заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривалось территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приёма заявления. Предлагаемые изменения позволят сократить этот срок до 12 календарных дней.

Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до пяти календарных дней с даты поступления заявления.

Кроме того, Минтруд предложил сократить сроки принятия решения об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала до 12 календарных дней с даты приема заявления вместо нынешних 30 дней, а также сократить сроки перечисления указанных средств с нынешних 10 календарных дней до трех.

К сожалению, новый закон никак не расширяет возможности использования материнского капитала семьям, которые хотели быть потратить эти деньги по своему усмотрению. В связи с этим для многих он так и останется чисто виртуальной финансовой помощью, воспользоваться которой очень непросто.

Русская линия

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Маткапитал можно будет получить быстрее, но доступнее он не станет
Предлагаемые изменения позволят сократить срок выдачи пособия с 30 дней до 12. Однако потратить его можно будет по-прежнему строго на определённые цели...

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