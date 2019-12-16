Русская линия
Сводка новостей от 16 декабря 2019

В ответ на заявления о ликвидации «Киевского патриархата»
Лже-патриарх Филарет Денисенко «рукоположил» ещё одного «епископа»…

Денисенко рукополагает нового епископаВ то время как глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил о ликвидации «Киевского патриархата» глава этой структуры лже-патриарх Филарет Денисенко призвал своих сторонников бороться до конца и «рукоположил» ещё одного «епископа». Информацию об этом на своей странице в Factbook опубликовал «иерарх» УПЦ КП «митрополит» Белгородский Иоасаф Шибаев.

«Сегодня сослужил Святейшему Патриарху Филарету и собратьям-архиереям за Божественной литургией в Патриаршем Соборе. Перед Литургией было выслушано Великое Исповедание Веры ставленником в епископа архимандритом Никодимом Кобзарем, а на Литургии была совершена его архиерейская хиротония. После Литургии, вручая новопосвященному епископу пастырский жезл, Святейший Патриарх сказал, как всегда, необыкновенно содержательное поучение-напутствие», — заявил Шибаев.

Таким образом, ни о какой ликвидации «Киевского патриархата», речи не идёт. Во всяком случае, пока жив Денисенко. И хотя представители «ПЦУ» призывают своего бывшего учителя отказаться от конфронтации, он ещё может серьёзно усложнить им жизнь. Не секрет, что Денисенко старается вернуть себе те храмы и епархии, которые ранее ему принадлежали. Наличие же у представителей «ПЦУ» альтернативы в виде УПЦ КП создаёт возможность раскола в составе новой структуры.

Русская линия

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В ответ на заявления о ликвидации «Киевского патриархата»
Лже-патриарх Филарет Денисенко «рукоположил» ещё одного «епископа»...

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