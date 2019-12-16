Бывший президент Украины заявил на «соборе ПЦУ», что нынешние украинские власти не могут осуществить того, что он задумал…

14 декабря 2019 года состоялся первый «собор» ПЦУ, на котором в качестве наблюдателей и контролёров присутствовала делегация Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Галльским Эммануилом, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Также в состав официальной делегации Фанара вошли митрополит Адрианопольский Амфилохий (Стергиу), архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) и епископ Эдмонтонский Иларион (Рудник).

Сообщается, что после «архиерейского собора», который прошёл в храме святой Софии Киевской, в Михайловском Златоверхом монастыре было «отслужено всенощное бдение», а 15 декабря «литургия», в которой приняли участие члены «ПЦУ» и представители Фанара.

Какие же решения приняли собравшиеся вместе раскольники? А собственно говоря, никаких. Складывается впечатление, что «собор» и состоялся только для того, чтобы состояться и отчитаться перед представителями Константинополя.

Сложно себе представить, чтобы на Соборе какой-либо автокефальной Поместной Церкви присутствовали представители Фанара и вели себя так, как они вели себя в Киеве. А фанарские делегаты всё время демонстрировали, что им на Украине очень должны.

Даже присутствовавший на собрании бывший президент Украины Пётр Порошенко, которому не занимать ни опыта, ни бесстыдства, явно чувствовал себя перед фанариотами не в своей тарелке. Подписав секретный договор с Фанаром, он обещал Патриарху Варфоломею передать значительную часть церковной собственности на Украине, но в итоге этого не сделал.

Теперь ему об этом, видимо, напомнили, и он тут же заговорил о том, что нынешние украинские власти не в состоянии осуществить то, что он обещал и планировал. Порошенко посетовал, что внутри Украины есть противодействие «ПЦУ». «Власть не может обеспечить исполнение принятого закона о том, что другие Церкви обязаны переименоваться», — заявил Порошенко.

Также бывший президент отметил, что сторонников «ПЦУ» якобы ущемляют в правах. «Прихожане, которые переходят в нашу Церковь абсолютно добровольно, поскольку это их дорога к Богу, сегодня ощущают определенные препятствия и нуждаются в нашей защите. И начинаются определенные преследования людей, которые мы точно не можем допустить», — отметил Порошенко.

Одним словом, общий посыл слов бывшего президента Украины был таков — я бы выполнил все свои обещания, но теперь не имею для этого полномочий.

В свою очередь, Епифаний Думенко поспешил доложить о ликвидации «Киевского патриархата», а также рассказал о возможном признании «ПЦУ» рядом других Поместных Церквей. В завершение он также пригласил Патриарха Варфоломея в Киев.

Впрочем, очень сомнительно, что при нынешних обстоятельствах глава Фанара решится приехать на Украину. Несмотря на все победные реляции и заявления Порошенко и представителей «ПЦУ», всем очевидно, что план Константинопольского Патриархата по Украине провалился.

Даже заявления Думенко о ликвидации «Киевского патриархата» тут же были опровергнуты лже-патриархом Филаретом Денисенко, что уж говорить о словах Порошенко о «массовом и добровольном» переходе храмов канонической Церкви к раскольникам.

Вместо того, чтобы уврачевать раскол на Украине, Патриарх Варфоломей своими действиями по признанию украинских раскольников лишь учинил раскол во всём мировом Православии. Ехать в этих обстоятельствах в Киев, где его могут встретить многочисленные протесты верующих УПЦ, шаг очень рискованный.

Русская линия