14 декабря 2019 года на мемориальном кургане «Героям Чернобыля», расположенном на территории храмового комплекса Архистратига Божия Михаила Днепровского благочиния Киева, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возложением цветов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и епископ Житомирский Виктор, викарий Киевской митрополии.

Архипастырь и иерархи возложили цветы к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля» и помолились за упокой участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В этот день в церемонии почтения памяти воинов и героев Чернобыля приняли участие представители государственной власти, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен на Украине Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

В России память ликвидаторов Чернобыльской аварии отмечают 26 апреля, когда и случилась эта страшная трагедия. Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам — членам Организации Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.

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