Одним из награждённых в этом году стал наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий…

13 декабря 2019 года, в праздник святого апостола Андрея Первозванного, в Москве состоялось награждение лауреатов Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». Приветствие участникам церемонии направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.Ru.

«Каждый год комитет, который выбирает лауреатов Международной премии „Вера и Верность“ оказывается в очень тяжёлом положении. Нужно выбрать всего несколько человек из огромного количества героических людей нашей большой страны. У нас так много героев, что просто нельзя выбрать», — признался председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Лауреатами премии в 2019 году стали:

— председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации генерал-полковник В.А. Шаманов — «За мужество и верное служение Отечеству»;

— наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Награда вручена «За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители»;

— основательница благотворительного фонда «Доброта», блокадница Г. И. Яковлева — «За жизненный подвиг милосердного служения ближним»;

— президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов — «За укрепление межнационального мира и согласия»;

— основатель компании «Дана Холдингс» Боголюб Карич — «За выдающийся вклад в укрепление дружбы сербского и русского народов»;

— основатель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» И.Л. Шпицберг — «За выдающийся вклад в создание системы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

— ученый-зоолог, биогеограф, телеведущий Н.Н. Дроздов — «За выдающиеся заслуги в деле изучения и сохранения окружающей среды, труд ученого и популяризатора науки»;

— актриса, народная артистка СССР И.М. Чурикова — «За воплощение вечных нравственных ценностей в образах, созданных на экране и на сцене».

«Когда мы впервые с супругой посетили Валаам и прошлись по скитам — это было зрелище угнетающее. А сегодня, когда приезжаешь на Валаам, испытываешь неподдельную радость. Конечно, это во многом создано трудами владыки, и братии, и ещё одно важное обстоятельство — главный колокол Валаама подарен Фондом Андрея Первозванного», — рассказал Владимир Якунин, вручая голубую ленту владыке Панкратию, сообщает официальный сайт ФАП.

«Одному человеку было бы не под силу сделать то, что сделано за 30 лет на Валааме», — рассказал епископ Панкратий. Владыка поблагодарил Фонд от лица всей братии монастыря и напомнил, что в этот же день празднуется 30-летие возрождения Валаамской обители и восстановления монашеской жизни на острове Валаам. «Я считаю, мы встречаем этот праздник не худшим образом: основные храмы и скиты, то есть основные наши святыни, уже восстановлены. Ещё многое предстоит сделать, но главное уже сделано», — отметил архипастырь.

Удивительным образом и другой лауреат 2019 года, Игорь Шпицберг, посвятил ровно 30 лет одному делу. Именно столько лет Игорь Леонидович борется за настоящее детство для детей с расстройствами аутистического спектра в центре реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

«Огромное спасибо Фонду апостола Андрея Первозванного, совершенно волшебному фонду, который несёт веру, несёт радость, несёт счастье. Все проекты фонда, которые мы знаем, так или иначе обращены на людей. В том числе на людей, которые, как сейчас говорят, находятся в трудных жизненных ситуациях. К таким людям можно отнести и родителей детей с расстройствами аутистического спектра», — сказал Игорь Шпицберг.

Руководитель центра реабилитации рассказал, что свою награду он разделяет со всем сообществом родителей детей с РАС, потому что очень надеется на то, что их голоса будут слышны в обществе. «Наши родители борются за своих детей каждый миг, каждое мгновение своей жизни», — считает он. По словам Игоря Шпицберга в нашей стране происходя волшебные, чудесные изменения сейчас, особенно в сравнении с тем, как обстояли дела в сфере реабилитации 30 лет назад.

Телеведущий Николай Дроздов выразил благодарность Владимиру Якунину за всё, что делает Фонд Андрея Первозванного. «Я очень благодарен этому выдающемуся фонду, выдающемуся по его идеям, по его свершениям. Приношение Благодатного огня на Воскресение Христово в нашу страну — это, конечно, что-то удивительное. Я даже не мечтал, что встречусь с этими людьми вот так лично — здесь, на этой сцене», — сказал Николай Дроздов, получая наградные знаки из рук Владимира Якунина.

Следующим лауреатом премии «Вера и Верность» стал Боголюб Карич, один из трех братьев-основателей одноименного фонда. Крупнейшие предприниматели бывшей Югославии известны своей поддержкой совместных с Россией проектов и обширной благотворительной деятельностью. Боголюб Карич во время вручения ему премии говорил по-русски:

«Для меня и моей семьи это очень большая честь, награда и признание. Больше 20 лет мы с моей семьей занимаемся частным бизнесом. Мы родились в Косово — нас три брата и сестра, и мы выросли в Церкви. Когда у нас появились деньги, мы начали сразу помогать монастырям. Я передаю огромный привет моей маме, матушке Ангелине, ей исполнилось в этом году 100 лет», — рассказал о себе Боголюб Карич.

Завершился праздничный концерт ежегодным и традиционным исполнением «Прощания славянки», когда весь зал (а он был в этот вечер полным) подпевает стоя.

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