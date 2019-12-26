Комиссия по топонимике проголосовала за возвращение городу исторического названия. Теперь окончательное решение — за депутатами…

23 декабря 2019 года Комиссия по топонимике при архитектуре Новочеркасска проголосовала за возвращение городской площади Левски её исторического названия «Никольская», сообщает Ruffnews.Ru.

До революции данная площадь была названа в честь Никольского собора, закрытого большевиками в 1935 и разобранного в 1939 году. В 2019 году на месте бывшего храма закончилось строительство часовни, и в ознаменование этого события было предложено вернуть площади историческое название.

Нынешнее название площади связано с именем Васила Левски — болгарского участника народно-освободительного движения XIX века, национального героя Болгарии, известного как «апостол свободы», выступавший против турецкого ига. В честь него назван болгарский город Левски, который в 2013 году стал городом-побратимом Новочеркасска.

Переименование площади Левски инициировано местным духовенством. На комиссии его представлял благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский и другие священнослужители. Идею также поддержало казачество. На обсуждение прибыл атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко.

Из всех членов Комиссии по топонимике против переименования проголосовал только один — депутат гордумы Андрей Карабедов. Таким образом, решение было принято практически единогласно.

Теперь окончательное слово за депутатами местной городской думы. Однако, рассмотреть этот вопрос они смогут уже только в 2020 году.

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